Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Dedemin Fişi alı yerli sinema filmi yayınlanan tanıtımların ardından merak konusu oldu. BKM oyuncularının renk kattığı komedi türündeki filmin oyuncuları ve nerede çekildiği araştırılmaya başlandı. Peki Dedemin Fişi filmi nerede ve ne zaman çekildi? Dedemin Fişi filmi oyuncuları kimdir? İşte ayrıntılar...