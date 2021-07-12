Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Dedemin Fişi alı yerli sinema filmi yayınlanan tanıtımların ardından merak konusu oldu. BKM oyuncularının renk kattığı komedi türündeki filmin oyuncuları ve nerede çekildiği araştırılmaya başlandı. Peki Dedemin Fişi filmi nerede ve ne zaman çekildi? Dedemin Fişi filmi oyuncuları kimdir? İşte ayrıntılar...
Dedemin Fişi filmi nerede ve ne zaman çekildi?
2016 yılında sinemaseverler ile buluşan 'Dedemin Fişi' adlı yerli komedi filmi bu akşam TV8 ekranlarında izleyici karşısında yer alacak.
'Güldür Güldür Show'un yönetmenliğini üstlenen Meltem Bozoflu'nun yönetmen koltuğunda yer aldığı filmde BKM ekibi ile çalıştı.
DEDEMİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Malatyalı bir ailenin öyküsünü anlatan “Dedemin Fişi” filminin çekimleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yapıldı.
DEDEMİN FİŞİ KONUSU
Malatyalı Çirci Ailesi’nin büyüğü olan Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir, fakat yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaya devam edilmektedir.
Diğer yanda ise aile büyüklerinin başına gelen bu olayın ardından hepsi birbirinden farklı ve çeşitli şehirlerde yaşayan aile üyeleri yeniden bir araya gelerek Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verirler. Çocukları ve torunlar arasında daha fiş çekilmeden miras kavgaları başlar...
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