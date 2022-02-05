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Defne Joy Foster'ın oğlu büyüdü! 12 yaşına giren Can'ın son hali görenleri şaşırttı

05.02.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem müzik kanallarında VJ'lik yaparak ünlenen ve çok sevilen dizi 'Sihirli Annem'de 'Eda' karakterine hayat veren Defne Joy Foster, 2011 yılında 35 yaşında yaşamını yitirdi. Vefat etmeden önce mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu, bu evliliğinden bir de çocuk sahibiydi. Oğlu doğduktan iki yıl sonra hayatını kaybeden Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz, büyüdü. 12 yaşında olan Can annesine benzerliği ile de dikkat çekti.

2003-2012 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem adlı dizide Eda karakterini canlandıran Defne Joy Foster, 11 yıl önce aramızdan ayrılmıştı.
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Defne Joy Foster, Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde 2 Şubat 2011 tarihinde ölü olarak bulundu. Bu ölüm tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Foster hayatını kaybettiğinde geride minik bir erkek çocuğu bıraktı.

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12 YAŞINA GİRDİ

Defne Joy Foster hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan Can, şimdilerde 12 yaşında. Foster'ın vefat ettiği dönem evli olduğu eşi Yasin Solmaz, oyuncunun ölümü ardından yeniden bir aile kurdu ve oğlu Can ile yakından ilgilendi.

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SON HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Can'ın son halini gören ve Defne Joy Foster'a hayran olanlar ise duygusal anlar yaşadı. Sosyal medya kullanıcıları, "Anneni andırıyorsun!" ve "Keşke annen büyüdüğünü görebilseydi yavrum" tarzında yorumlar yaptı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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