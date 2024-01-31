Değişimiyle gündemdeydi! Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'nın babası bakın kim çıktı! Meğer Yaprak Dökümü'nün yıldızıymış...

Bir dönemin sevilen gençlik ve komedi dizisi Pis Yedili'de hayat verdiği 'Kararbiber' karakteriyle hafızalara kazınan Bükre Atala son dönemde değişimiyle gündemdeydi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan ünlü isim uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Ünlü ismin son pozlarına; 'Ne güzel olmuşsun', 'Güzelleşmişsin', 'Ekranda görmeyi özledik' gibi yorumlar yapılıyor.

Değişimiyle adından söz ettiren Bükre Atala'nın babasının kim olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı.