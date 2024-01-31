Değişimiyle gündemdeydi! Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'nın babası bakın kim çıktı! Meğer Yaprak Dökümü'nün yıldızıymış...

Bir dönemin sevilen gençlik ve komedi dizisi Pis Yedili'de hayat verdiği 'Kararbiber' karakteriyle hafızalara kazınan Bükre Atala son dönemde değişimiyle gündemdeydi.
BABASI BAKIM KİM ÇIKTI
Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan ünlü isim uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
Bükre Atala'nın yıllar içindeki değişimini görenler çok şaşırıyor.
Ünlü ismin son pozlarına; 'Ne güzel olmuşsun', 'Güzelleşmişsin', 'Ekranda görmeyi özledik' gibi yorumlar yapılıyor.
Değişimiyle adından söz ettiren Bükre Atala'nın babasının kim olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı.
Genç oyuncunun babası Yaprak Dökümü, Ada Masalı, Kefaret, Aşk Yeniden gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Yusuf Atala'dır.