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  4. Değişimiyle gündemdeydi! Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'nın babası bakın kim çıktı! Meğer Yaprak Dökümü'nün yıldızıymış...

Değişimiyle gündemdeydi! Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'nın babası bakın kim çıktı! Meğer Yaprak Dökümü'nün yıldızıymış...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 15:08 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen başrollerinde Kadir Doğulu, Eda Ece, Ayşegül Aldinç ve Halil Babür gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisinde hayat verdiği 'Karabiber' karakteriyle adından söz ettiren Bükre Atala son dönemde değişimiyle gündemdeydi. Genç oyuncunun babası da Yaprak Dökümü'nün usta oyuncusu çıktı...

Bir dönemin sevilen gençlik ve komedi dizisi Pis Yedili'de hayat verdiği 'Kararbiber' karakteriyle hafızalara kazınan Bükre Atala son dönemde değişimiyle gündemdeydi.

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BABASI BAKIM KİM ÇIKTI

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan ünlü isim uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
Bükre Atala'nın yıllar içindeki değişimini görenler çok şaşırıyor.
Ünlü ismin son pozlarına; 'Ne güzel olmuşsun', 'Güzelleşmişsin', 'Ekranda görmeyi özledik' gibi yorumlar yapılıyor.
Değişimiyle adından söz ettiren Bükre Atala'nın babasının kim olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı.
Genç oyuncunun babası Yaprak Dökümü, Ada Masalı, Kefaret, Aşk Yeniden gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Yusuf Atala'dır.
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Yaprak Dökümü Bükre Atala pis yedili Oyuncu karakteri
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