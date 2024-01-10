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  4. Değişimiyle sık sık gündeme geliyordu! Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı

Değişimiyle sık sık gündeme geliyordu! Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı

10.01.2024 15:00 | Son Güncelleme:
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Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İpek Erdem son dönemde değişimiyle gündemden düşmüyor. Yaptığı imaj değişiklikleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu bu defa hakkında çıkan bir gerçekle herkesi şaşırttı. İpek Erdem Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı. Bunu ilk defa duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlerin yer aldığı yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Barbie Gamze karakteriyle hafızalarımıza kazınan İpek Erdem son dönemde değişimiyle gündemden düşmüyor.

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İmaj değişiklikleriyle sık sık adından söz ettiren İpek Erdem bu defa hakkında çıkan bir gerçekle gündem oldu. Güzel oyuncu Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı.
Şimdilerde 39 yaşında olan İpek Erdem; bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Taygun Erdem'in kız kardeşiymiş. Ünlü isim hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
İpek Erdem; eski futbolcu, teknik direktör Haluk Erdem ve desinatör, işletmeci Emine Akbaş'ın kızı olarak dünyaya geldi. Taygun Erdem ve Algun Erdem abileri, onlar da eski futbolcu ve teknik direktörler.
Yedi yaşında ilk kez gittiği tiyatro oyununda oyuncu olmaya karar veren İpek Erdem, 1995 yılında Bursa Belediye Konservatuvarı'ında Türk Sanat Müziği eğitimi aldı.
2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi.
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İpek Erdem hayat bilgisi Oyuncu karakteri
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