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Dehşet anları kamerada! 22 yaşındaki kadın 15 metreden suya atladı, hayatı bir anda değişti

09.07.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki Libby Sinden isimli genç bir kadın, İngiltere’deki Kirkby Lonsdale’de bulunan Devil’s Bridge köprüsünden atladı. 15 metre yükseklikten kendisini aşağıya bırakan Sinden, omurgasını suya çarparak kırdı. Genç kadının verdiği macera kararı onlarca ameliyat ve aylarca tekerlekli sandalyeye bağlı kalmasına neden oldu.

22 yaşındaki Libby Sinden isimli genç bir kadın, arkadaşlarıyla tatil yaptığı sırada hayatını riske atan bir adım attı. Arkadaşları tarafındna çekilen videoda Sinden serinlemek için 15 metre yüksekliğindeki köprüden aşağıya atladı. Ancak atlayışın etkisiyle su bir duvara çarpma etkisi yarattı ve anında omur kemiklerinden birkaçı kırıldı. Yaşadığı tedavi sürecinin zorluğundan söz eden ve 4 ay boyunca tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Sinden, “Libby_sinden” kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımda yaşadığı korkunç anları paylaştı.

HAYATI BİR ANDA DEĞİŞTİ

Kendisinden önce birçok kişinin köprüden atladığını ve herhangi bir yaralanmanın olmadığını dile getiren Sinden, “Ben atlamadan önce iki kişi önümdeydi. Onların düşüşünü gördüm. Atladığımda ne kadar yüksek olduğunu suya inerken fark ettim. Suya çarpmadan önce büyük bir korku hissettim. Suya çarpma şeklim çok kötüydü ve omurilik yaralanması nedeniyle beni çıkarmanın bir yolunu bulana kadar sudan çıkamadım. Sonunda beni platformu kullanarak çıkardılar ve hava ambulansına bindirildim” dedi.
Atlayışının sonrasında acı içinde bağıran Sinden’in yardımına İtfaiye, ambulans ve dağ kurtarma ekipleri koştu. Hastaneye kaldırılan Sinden’in omurgasından altı saatlik bir operasyon yapıldı ve omurgasındaki kemikler metal çubuk ile titanyum vidalarla birleştirildi. Dört ay boyunca tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşamak zorunda kalan Sinden, yürümeyi adeta yeniden öğrendi.

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İnsanların hayatının bazı durumlarda verdikleri küçük bir karara bağlı olduğunu dile getiren Sinden, “Diğer insanlara mesajım, her an herkesin başına gelebileceği ve küçük bir kararın tüm hayatınızı değiştirebileceğidir. Yapma. Herkes hata yapar ve ben farkındalık yaratmak istiyorum” dedi.
Sinden’in TikTok’ta yaptığı paylaşım kısa sürede 7.6 milyon izlenme, 529 bin beğeni ve 2927 yorum topladı.
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Anahtar Kelimeler:
İngiltere köprü
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