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Demet Özdemir 4 ayak üstüne düştü! Takipçileri sayesinde...

27.07.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ederken, geçtiğimiz yıl Zekeriyaköy’den aldığı 4 milyon liralık ev ile gündeme geldi. Evin iç dekorasyonu için hiçbir ücret ödemeyen Demet Özdemir, 4 milyon liraya aldığı evle ilgili yine dört ayak üstüne düştü.

Oyunculuktan kazandığı parayı gayrimenkule yatırarak değerlendiren oyuncu Demet Özdemir, bu sefer de evinin bahçesini ücretsiz dekore ettiriyor. 29 yaşındaki başarılı oyuncu, elde ettiği şöhret ile cebinde de bir servet taşıyor. Geçtiğimiz sene Zekeriyaköy’den aldığı 4 milyonluk evin iç dizaynını takipçileri sayesinde bedavaya getiren Özdemir, şimdi de bahçesini reklam ile yaptırıyor.

Her şey takipçiler sayesinde!

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, yakaladığı şöhret ile hayatını oldukça kolaylaştırıyor.
Geçtiğimiz sene Zekeriyaköy’den 4 milyona ev alan Demet Özdemir, Instagram hesabında sahip olduğu yüksek takipçi kitlesi sebebiyle evini bedavaya dekore ettirdi.
Instagram üzerinden evin içini dizayn eden mimarların reklamını yaparak, tüm dekorasyonu bedavaya getiren Demet Özdemir, şimdi de bahçesini dekore ettiriyor.

"Bedava hayat oh ne rahat"

"Bedava hayat oh ne rahat"
Yaptığı reklamlar sayesinde hayatını bedavaya yaşayan Demet Özdemir, bahçe dekorasyonu için de anlaştığı firmaların reklamını yapmaya başladı.
Oyuncu, önceki gün bahçesine koydurduğu salıncakta paylaştığı pozuna "Parka gidip sallanmak için biraz büyümüş olabilirim ama siz de bahçeye salıncak, hamak kurmak istiyorsanız tam zamanı" diyerek işbirliği yaptığı firmaları paylaştı.
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Demet Özdemir Oğuzhan Koç Instagram
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