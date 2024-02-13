Demet Özdemir'in tarzının bedeli dudak uçuklattı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

38 yaşındaki Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliği geçtiğimiz mayıs ayında biten 31 yaşındaki Demet Özdemir, önceki aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Evde dinlenen oyuncu geçen gün sosyal medyadan film tavsiyesi istemişti.
Oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarısıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.
'Adım Farah' dizisinin sona ermesi ile birlikte tatil dönemine giren ve şimdilerde Aşk Taktikleri filminin üçüncüsünün yayınlanmasını bekleyen Özdemir, sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Özdemir, son olarak 16.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladığı bir fotoğrafla gündeme geldi.
Selfie'siyle dikkat çeken Özdemir'in tarzının bedeli ise dudak uçuklattı.
'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasına göre; oyuncunun ünlü bir markaya ait ceketinin fiyatı, 93 bin 822 TL.