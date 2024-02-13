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  4. Demet Özdemir'in tarzının bedeli dudak uçuklattı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Demet Özdemir'in tarzının bedeli dudak uçuklattı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 09:55 | Son Güncelleme:
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Yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündem olan oyuncu Demet Özdemir, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Tarzının bedeli ortaya çıkan oyuncunun ceketinin fiyatı şaşırttı.

38 yaşındaki Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliği geçtiğimiz mayıs ayında biten 31 yaşındaki Demet Özdemir, önceki aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Evde dinlenen oyuncu geçen gün sosyal medyadan film tavsiyesi istemişti.

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CEKETİNİN FİYATI ŞAŞIRTTI

Oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarısıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

'Adım Farah' dizisinin sona ermesi ile birlikte tatil dönemine giren ve şimdilerde Aşk Taktikleri filminin üçüncüsünün yayınlanmasını bekleyen Özdemir, sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Özdemir, son olarak 16.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladığı bir fotoğrafla gündeme geldi.

Selfie'siyle dikkat çeken Özdemir'in tarzının bedeli ise dudak uçuklattı.

'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasına göre; oyuncunun ünlü bir markaya ait ceketinin fiyatı, 93 bin 822 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oyuncu Oğuzhan Koç yaşında
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