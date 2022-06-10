Demet Şener kızını paylaştı! Zeynep Sever, Pınar Altuğ ve Defne Samyeli yorumsuz bırakmadı

İbrahim Kutluay ile evliliğinden bir kızı bir oğlu olan Demet Şener paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan olan kızı yeni yaşına girdi.
Demet Şener 16 yaşına basan kızı İrem Kutluay'ı paylaşarak doğum gününü kutladı. Demet Şener ile İbrahim Kutlay'ın kızları İrem Kutluay'ın son halini görenlerin ilk yorumu "boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" oldu.
Demet Şener'in paylaşımını gören Zeynep Sever, Pınar Altuğ ve Defne Samyeli fotoğrafa kalp emojisi yapmayı ihmal etmedi.
İbrahim Kutluay ise hesabında kızıyla ilgili bir paylaşım yapmadı.
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