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Demet Şener kızını paylaştı! Zeynep Sever, Pınar Altuğ ve Defne Samyeli yorumsuz bırakmadı

10.06.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Kutluay ile evliliğinden iki çocuğu olan Demet Şener kızı İrem Kutluay'ın doğum gününü kutladı. Demet Şener kızının fotoğrafını paylaşınca Zeynep Sever, Pınar Altuğ ve Defne Samyeli fotoğrafı yorumsuz bırakmadı. Şener'in takipçileri 16 yaşına basan kızını görünce "Güzelliği anneden" yorumları yaptı.

İbrahim Kutluay ile evliliğinden bir kızı bir oğlu olan Demet Şener paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan olan kızı yeni yaşına girdi.

Demet Şener 16 yaşına basan kızı İrem Kutluay'ı paylaşarak doğum gününü kutladı. Demet Şener ile İbrahim Kutlay'ın kızları İrem Kutluay'ın son halini görenlerin ilk yorumu "boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" oldu.

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Demet Şener'in paylaşımını gören Zeynep Sever, Pınar Altuğ ve Defne Samyeli fotoğrafa kalp emojisi yapmayı ihmal etmedi.

İbrahim Kutluay ise hesabında kızıyla ilgili bir paylaşım yapmadı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener Pınar Altuğ
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