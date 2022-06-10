Demet Şener kızını paylaştı! Zeynep Sever, Pınar Altuğ ve Defne Samyeli yorumsuz bırakmadı

İbrahim Kutluay ile evliliğinden bir kızı bir oğlu olan Demet Şener paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan olan kızı yeni yaşına girdi.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.