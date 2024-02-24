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  4. Demi Rose transparan elbisesiyle sere serpe uzandı! 'Eve geliyorum' notu dikkat çekti

Demi Rose transparan elbisesiyle sere serpe uzandı! 'Eve geliyorum' notu dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.02.2024 10:06
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Sosyal medyada kıvrımlarıyla tanınan ve pozları sayesinde adından sıkça söz ettiren ünlü model Demi Rose yine bildiğiniz gibi. Transparan elbisesiyle sere serpe uzanan Demi Rose paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. Kıvrımlı modelin cesur pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımları ile adını geniş kitlelere duyuran Demi Rose her gönderisi ile olay oluyor.

Youtube

SON POZLARINA YORUM YAĞDI

Her fırsatta bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu dile getiren kıvrımlı model bu defa son pozlarıyla gündem oldu.
Ünlü ismin transparan elbisesi ile verdiği cesur pozlarına düştüğü not ise dikkat çekti.
Demi Rose peş peşe yaptığı paylaşımına; 'Eve geliyorum bekle beni' notunu düştü.
Kıvrımlı modelin bu pozlarına; 'Süper çekim harika görünüyor', 'Muhteşemsin', 'Sana bayılıyorum', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.
Fenomen isim daha önce DJ Khaled ve Chris Brown gibi dünyaca ünlü starların müzik videolarında yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose sosyal medya
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