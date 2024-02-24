Demi Rose transparan elbisesiyle sere serpe uzandı! 'Eve geliyorum' notu dikkat çekti

Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımları ile adını geniş kitlelere duyuran Demi Rose her gönderisi ile olay oluyor.



SON POZLARINA YORUM YAĞDI

Her fırsatta bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu dile getiren kıvrımlı model bu defa son pozlarıyla gündem oldu.

Ünlü ismin transparan elbisesi ile verdiği cesur pozlarına düştüğü not ise dikkat çekti.

Demi Rose peş peşe yaptığı paylaşımına; 'Eve geliyorum bekle beni' notunu düştü.

Kıvrımlı modelin bu pozlarına; 'Süper çekim harika görünüyor', 'Muhteşemsin', 'Sana bayılıyorum', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.