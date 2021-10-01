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Deniz Arcak, görücü usulü evlendiğini açıkladı

01.10.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasınız vuran ünlü şarkıcı Deniz Arcak, yıllar sonra ortaya çıktı. Eller Ağlatır, Vurur, Bir Mola Ver ve Ay Batmasa gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran şarkıcı Deniz Arcak, "5 yıl önce görücü usulü evlilik yaptım" itirafıyla şoke etti.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Deniz Arcak, beş yıl önce eşi Akgün Fırat'la görücü usulü evlendiğini söyledi. Henüz çocuğu olmadığını söyleyen şarkıcı "Çok tatlı ve komik bir kocam var. Ablamın sınıf arkadaşı, görücü usulü evlendik. Pişman da değiliz. Herkesin kendi alanı var öyle olunca işler yürüyor. Hayatımdan memnunum. Bana müziği bıraktı diyorlar ama ömrümde hiç bu kadar şarkı yapmamıştım" diye konuştu.

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"YENİ ŞARKILAR YAPIYORUM"

Snob Magazin’in haberine göre; müzik sektörüne küsmediğini söyleyen Arcak, "Piyasanın içinde olmak için yanıp tutuşan biri değildim. Yeni şarkılar yapıyorum, istediğim yerde sahneye de çıkıyorum. Piyasayı bıraktım sadece. Herkesin bildiği çok ortada olma halini bıraktım. Pazarda duyulan müzik belki daha kolay algılanır ama bazılarına tahammül edemiyorum. Öyle de bir iş yapmak istemiyorum.

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Deniz Arcak, "90’larla ilgili partilere gittiğimizde o dönemin ve benim şarkılarımın çalındığı duyuyorum. Vay moruk, ne şahane işler yapmışız diyorum" dedi.

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