Deniz Arcak, görücü usulü evlendiğini açıkladı

Bir süredir ortalarda görünmeyen Deniz Arcak, beş yıl önce eşi Akgün Fırat'la görücü usulü evlendiğini söyledi. Henüz çocuğu olmadığını söyleyen şarkıcı "Çok tatlı ve komik bir kocam var. Ablamın sınıf arkadaşı, görücü usulü evlendik. Pişman da değiliz. Herkesin kendi alanı var öyle olunca işler yürüyor. Hayatımdan memnunum. Bana müziği bıraktı diyorlar ama ömrümde hiç bu kadar şarkı yapmamıştım" diye konuştu.

"YENİ ŞARKILAR YAPIYORUM"

Snob Magazin’in haberine göre; müzik sektörüne küsmediğini söyleyen Arcak, "Piyasanın içinde olmak için yanıp tutuşan biri değildim. Yeni şarkılar yapıyorum, istediğim yerde sahneye de çıkıyorum. Piyasayı bıraktım sadece. Herkesin bildiği çok ortada olma halini bıraktım. Pazarda duyulan müzik belki daha kolay algılanır ama bazılarına tahammül edemiyorum. Öyle de bir iş yapmak istemiyorum.

Deniz Arcak, "90’larla ilgili partilere gittiğimizde o dönemin ve benim şarkılarımın çalındığı duyuyorum. Vay moruk, ne şahane işler yapmışız diyorum" dedi.