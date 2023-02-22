Deprem önceden tahmin edilebilir mi? ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) merak edilen sorulara cevap verdi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Türkiye’nin güneydoğusunu etkileyen depremlerin sonrasında artçılar devam ederken dünyanın gözü kulağı da Türkiye’ye çevrildi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Türkiye ve Suriye'de ağır yıkım ve can kaybına sebep olan depremlerin ardından herkesin merak ettiği soruları cevaplandırmak üzere çevrimiçi bir sayfa hazırladı.

DEPREMLER ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ? Hayır. Ne "biz" ne de diğer bilim insanları bir depremi tahmin edemedi. Bunun bir yolu yok. Öngörülebilir gelecekte "depremlerin önceden tahmin edilmesini" de beklemiyoruz. Bilim insanları yalnızca belirli bir alanda belirli bir yıl içinde önemli bir deprem meydana gelme olasılığını tahmin edebilir.

HAYVANLAR DEPREMLERİ ÖNCEDEN HİSSEDEBİLİR Mİ? Önemli bir depremden önceki olağandışı hayvan davranışlarına dair elimizdeki en eski referans, MÖ 373'teki Yunanistan'dandır. Sıçanlar, gelincikler, yılanlar ve kırkayaklar, yıkıcı bir depremden birkaç gün önce evlerini terk edip güvenliğe doğru yola çıktılar. Hayvanların, balıkların, kuşların, sürüngenlerin ve böceklerin, herhangi bir yerde haftalar veya saniyeler öncesinden garip davranışlar sergilediğine dair çok sayıda anekdot niteliğinde kanıt vardır.

“MEGAQUAKES” GERÇEKTEN OLABİLİR Mİ? 10 BÜYÜKLÜĞÜNDE VEYA DAHA BÜYÜK DEPREM YAŞANABİLİR Mİ? Hayır, 10 veya daha büyük depremler olamaz. Bir depremin büyüklüğü, meydana geldiği fayın uzunluğu ile ilişkilidir. Yani fay ne kadar uzunsa deprem o kadar büyüktür. Bir fay, yer kabuğunu oluşturan kayalarda, her iki taraftaki kayaların birbirini geçerek hareket ettiği bir kırılmadır. 10 büyüklüğünde bir deprem oluşturacak kadar uzun bir fay bilinmiyor.

İNSANLAR DEPREMİN OLACAĞINI HİSSEDEBİLİR Mİ? Bazı insanların depremden önce sahip olduklarını iddia ettikleri semptomların bilimsel bir açıklaması yoktur ve çoğu zaman semptomların ardından deprem olmaz.