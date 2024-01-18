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    4. Devasa ölçülerdeki göğüsleri sayesinde fenomen olmuştu! İdeal erkek tipini tanımladı... Sosyal medya kriterlerini konuştu

    Devasa ölçülerdeki göğüsleri sayesinde fenomen olmuştu! İdeal erkek tipini tanımladı... Sosyal medya kriterlerini konuştu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.01.2024 15:05 | Son Güncelleme:
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    Geçirdiği sayısız estetik prosedürün sonrasında devasa ölçülerde göğüslere sahip olan Paige British sosyal medyadan yaptığı paylaşımında hayranlarının sorularına cevapladı. Göğüsleri için 40 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 530 bin TL) harcayan British hangi tür erkeklerden hoşlandığını anlattı.

    Göğüs ölçüleri sayesinde sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek kısa sürede fenomene dönüşen Paige British, bekar olduğunu ve aşk hayatında yeni birilerini beklediğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Yeni bir aşka hazır olduğunu ifade eden fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden hayranlarından gelen soruları cevapladı. Özel hayatına dair sorulara cevap veren Paige British ideal erkek profilini çizdi.

    Kesfet

    Romantik hayatı için heyecanlandığını ifade eden Paige British, "Zeki, komik ve alaycı biri. Destekleyici ama bağımsız olduğum için kontrolcü değilim. Kısa olmama rağmen uzun boylu, esmer erkeklerden hoşlanıyorum" dedi.

    Bir gün bebek sahibi olmak isteyip istemediği sorulduğunda ise fenomen isim bunun kendisi için bir öncelik olmadığını belirtti. Bir gün çocuk sahibi olma konusunda sıcak davrandığını söyleyen British, "Evet, belki bir gün. Geçmişte hiç bu kadar meraklı olmamıştım ama artık yaşım ilerledikçe hayatıma katkıda bulunacaklarını düşünüyorum. Taşıyıcı anne aracılığıyla ya da evlat ederek anne olabilirim" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    estetik
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