Devasa ölçülerdeki göğüsleri sayesinde fenomen olmuştu! İdeal erkek tipini tanımladı... Sosyal medya kriterlerini konuştu

Bir gün bebek sahibi olmak isteyip istemediği sorulduğunda ise fenomen isim bunun kendisi için bir öncelik olmadığını belirtti. Bir gün çocuk sahibi olma konusunda sıcak davrandığını söyleyen British, "Evet, belki bir gün. Geçmişte hiç bu kadar meraklı olmamıştım ama artık yaşım ilerledikçe hayatıma katkıda bulunacaklarını düşünüyorum. Taşıyıcı anne aracılığıyla ya da evlat ederek anne olabilirim" diye konuştu.