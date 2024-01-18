Devasa ölçülerdeki göğüsleri sayesinde fenomen olmuştu! İdeal erkek tipini tanımladı... Sosyal medya kriterlerini konuştu

Göğüs ölçüleri sayesinde sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek kısa sürede fenomene dönüşen Paige British, bekar olduğunu ve aşk hayatında yeni birilerini beklediğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Yeni bir aşka hazır olduğunu ifade eden fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden hayranlarından gelen soruları cevapladı. Özel hayatına dair sorulara cevap veren Paige British ideal erkek profilini çizdi.
Romantik hayatı için heyecanlandığını ifade eden Paige British, "Zeki, komik ve alaycı biri. Destekleyici ama bağımsız olduğum için kontrolcü değilim. Kısa olmama rağmen uzun boylu, esmer erkeklerden hoşlanıyorum" dedi.
Bir gün bebek sahibi olmak isteyip istemediği sorulduğunda ise fenomen isim bunun kendisi için bir öncelik olmadığını belirtti. Bir gün çocuk sahibi olma konusunda sıcak davrandığını söyleyen British, "Evet, belki bir gün. Geçmişte hiç bu kadar meraklı olmamıştım ama artık yaşım ilerledikçe hayatıma katkıda bulunacaklarını düşünüyorum. Taşıyıcı anne aracılığıyla ya da evlat ederek anne olabilirim" diye konuştu.