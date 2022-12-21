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  4. Diego Maradona’nın çıplak koşmaya söz verdiği yerde şampiyonluğu çırılçıplak kutladı! Tam 12 yıl sonra hatırlattı

Diego Maradona’nın çıplak koşmaya söz verdiği yerde şampiyonluğu çırılçıplak kutladı! Tam 12 yıl sonra hatırlattı

21.12.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2010 yılında Arjantin milli futbol takımının teknik direktörü Diego Maradona, Dünya Kupası'nı kazanmaları halinde Buenos Aires'te çırılçıplak koşturacağını söyleyerek gündeme gelmişti. İsmi açıklanmayan bir Arajntin taraftarı Maradona’nın çıplak koşmaya söz verdiği yerde ülkesinin 2022 Dünya Kupası şampiyonluğunu çırılçıplak kutladı.

Arjantinli gizemli bir taraftar ülkesinin Dünya Kupası’ndaki zaferini kutlamak için 12 yıl önce Diego Maradona’nın soyunmaya söz verdiği yerde çırılçıplak kutlama yaptı. Arjantin’in başkenti Buenos Aires şehrinin merkezindeki “Obelisco de Buenos Aires" (Buenos Aires Dikilitaşı) yanında çırılçıplak kutlama yapan kadın herkesi şaşkına çevirdi.Çevresindekilere aldırış etmeden zafer kutlaması yapan kadının hareketi 12 yıl öncesinde Maradona’nın verdiği sözü akıllara getirdi.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKTI

2010 yılındaki Dünya Kupası’nda Arjantin'in Kanada'yı hazırlık maçında 5-0 yenmesinin ardından bir radyo programında konuşan Maradona, ''Eğer kazanırsak, soyunacağım ve kentin merkezinde koşturacağım'' diye konuşmuştu. Futbol efsanesi Maradona’nın verdiği sözü 12 yıl sonra yerine getirmek isteyen ismi açıklanmayan Arjantin taraftarı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Güneş gözlüğü takarak çırılçıplak kalabalığın arasında dans eden kadın sosyal medyada bir tartışma yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları çevresinde çocukların ve ailelerin olması nedeniyle kadının davranışını eleştirirken bazıları ise Maradona’nın verdiği sözü yerine getirdiği için kadının tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin maradona

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