Diego Maradona’nın çıplak koşmaya söz verdiği yerde şampiyonluğu çırılçıplak kutladı! Tam 12 yıl sonra hatırlattı

Arjantinli gizemli bir taraftar ülkesinin Dünya Kupası’ndaki zaferini kutlamak için 12 yıl önce Diego Maradona’nın soyunmaya söz verdiği yerde çırılçıplak kutlama yaptı. Arjantin’in başkenti Buenos Aires şehrinin merkezindeki “Obelisco de Buenos Aires" (Buenos Aires Dikilitaşı) yanında çırılçıplak kutlama yapan kadın herkesi şaşkına çevirdi.Çevresindekilere aldırış etmeden zafer kutlaması yapan kadının hareketi 12 yıl öncesinde Maradona’nın verdiği sözü akıllara getirdi.
Güneş gözlüğü takarak çırılçıplak kalabalığın arasında dans eden kadın sosyal medyada bir tartışma yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları çevresinde çocukların ve ailelerin olması nedeniyle kadının davranışını eleştirirken bazıları ise Maradona’nın verdiği sözü yerine getirdiği için kadının tebrik etti.