Diego Maradona’nın çıplak koşmaya söz verdiği yerde şampiyonluğu çırılçıplak kutladı! Tam 12 yıl sonra hatırlattı

Güneş gözlüğü takarak çırılçıplak kalabalığın arasında dans eden kadın sosyal medyada bir tartışma yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları çevresinde çocukların ve ailelerin olması nedeniyle kadının davranışını eleştirirken bazıları ise Maradona’nın verdiği sözü yerine getirdiği için kadının tebrik etti.