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  4. Dilan Çiçek Deniz son pozlarıyla olay oldu! Ayna karşısında poz veren oyuncunun beyaz mini eteği dikkatleri çekti...

Dilan Çiçek Deniz son pozlarıyla olay oldu! Ayna karşısında poz veren oyuncunun beyaz mini eteği dikkatleri çekti...

17.01.2024 09:09 | Son Güncelleme:
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Son dönemde özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz son pozlarıyla olay oldu. Ayna karşısında poz veren oyuncunun beyaz mini eteği dikkat çekti. Poza beğeni ve yorum yağdı.

Çukur, Kusursuz Kiracı gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla adından söz ettirdi.

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AYNA POZLARI GÜNDEM OLDU

Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Oyuncu ayna karşısına geçip poz verdi. Mini eteği dikkat çekti.

Oyuncu pozlarını 5.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa sürede beğeni  ve yorum yağdı.

Dilan Çiçek Deniz 8 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü aldı.

Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yaptı.

Güzel oyuncu, on beş yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkardı. Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz sosyal medya Oyuncu
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