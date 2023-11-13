Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

"Eşiyle görüşmesi söz konusu değil. İleride isterlerse onayla, görüşebilirler, ancak başvuru ile. İki tarafında dilekçe vermesi lazım ama telefonla görüşme hakları var. Ortada çok büyük bir para var, başka avukatlar da görüşüp dosya almak istiyorlar. Her gün 30 avukat gidiyormuş ama Dilan Polat görüşmüyormuş."