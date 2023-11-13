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Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

13.11.2023 14:15 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve Engin Polat ile birlikte 12 kişinin tutuklanması sürecini takip eden Emrullah Erdinç, 2. Sayfa'ya konuk oldu. Gazeteci Erdinç, Dilan Polat, Sıla Doğu ve Nilgün Yılmaz'ın 16 kişilik koğuşta güvenlik önlemi sebebiyle 5 kişi kaldıklarını iddia etti. Ayrıca Polat'ın çocuklarından biriyle açık görüş yaptığı da iddialar arasında. Bir bomba iddia ise cezaevine her gün 30 avukatın talepte bulunması ancak Dilan Polat'ın kimseyle görüşmemesi yönünde...

Kara para aklamak, vergi kaçırmak, örgüt kurmak ile suçlanan ve tutuklanan fenomen Dilan Polat'ın cezaevi yaşantısına dair her detay merak konusu oluyor. Dilan Polat'ın cezaevinde yeme içmeden kesildiği iddia edilirken 2. Sayfa'ya konuk olan Emrullah Erdinç de yeni bilgileri açıkladı.

Bu içerik Mynet editörleri tarafından deşifre edilmiştir


Günün Magazin olayları

"SALDIRI OLABİLİR DİYE..."

Dilan Polat’ın yanına kardeşi Sinem Sıla Doğu ve aynı dosyadan tutuklanan Nilgül Yılmaz verilerek ayrı koğuşa alındı. İddiaya göre 16 kişilik bu koğuşta 5 kişi kalıyor. Erdinç bu konuda şunları söyledi:

"Farklı koğuşlarda herhangi bir saldırı, para isteme durumu olabilir diye birlikte kalıyorlar. Onlar avluya çıkacakları saat diliminde diğer mahkumlarla yan yana gelinmemesine özen gösteriliyor. Ayrı bir alanda dolaşıyorlar."

ENGİN POLAT İLE GÖRÜŞMEDİ

ENGİN POLAT İLE GÖRÜŞMEDİ

"Dilan'ın açık görüş hakkı da var, bir çocuğuyla açık görüşe katılmış. Onun dışında 3 kişiyle de görüşebilir. İsmini kendisi yazdırıyor" diyen gazeteci devamında ise şu bilgileri verdi:

"Eşiyle görüşmesi söz konusu değil. İleride isterlerse onayla, görüşebilirler, ancak başvuru ile. İki tarafında dilekçe vermesi lazım ama telefonla görüşme hakları var. Ortada çok büyük bir para var, başka avukatlar da görüşüp dosya almak istiyorlar. Her gün 30 avukat gidiyormuş ama Dilan Polat görüşmüyormuş."

Gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan Polat ile görüşmek istediğini ancak "Basına görüş vermek istemiyorum" yanıtını aldığını da söyledi.

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Dilan Polat
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