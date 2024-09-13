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  4. Dilan Polat'ın arkadaşı fenomen Nevra Bilem kilo kilo altınlarıyla şov yaptı! Paylaşımı tepki çekti!

Dilan Polat'ın arkadaşı fenomen Nevra Bilem kilo kilo altınlarıyla şov yaptı! Paylaşımı tepki çekti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.09.2024 14:03
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Dilan Polat'ın yakın arkadaşlarından olan ve geçtiğimiz yıl dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında dava açılan fenomen Nevra Bilem, yine altınlarıyla gündem oldu. Kilolarca altını gören takipçileri ise Bilem'e tepki gösterdi.

Geçtiğimiz yıl fenomenlere yönelik operasyonda tutuklanan ve aylar sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Dilan Polat'ın yakın arkadaşlarından fenomen Nevra Bilem, kilolarca altın takıp şov yaptı.

Dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında dava açılan ve her fırsatta altınlarını takipçilerine gösteren Nevra Bilem, geçtiğimiz yıl ucuza mobilya alma paylaşımlarıyla sahte mobilya mağazasının reklamını yapmıştı. Bilem'in takipçilerinden biri reklamını yaptığı mağazadan alışveriş yapıp dolandırılınca mağdur olan takipçi Nevram Bilem ve mobilya firması hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Sık sık altınlarıyla gösteriş yapan fenomen, yine altın videosuyla gündem oldu. Altın kemer, kolye, bilezik ve yüzükleriyle adeta kuyumcuya dönen Nevra Bilem, görenleri hayrete düşürdü.

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KEMER DETAYI DİKKAT ÇEKTİ!

"Görgüsüzlük" yorumları yapan kullanıcılar ise Bilem'e tepki gösterdi fakat ünlü fenomen aldırış etmeden altınlarıyla şovuna devam etti. Arka arkaya altınlarıyla fotoğraf paylaştı. Ayrıca Nevra Bilem'in araba kullanırken emniyet kemeri takmaması da dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat
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