Dilan Polat ve Sıla Doğu'dan mektup! Sıla Doğu'nun sözleri dikkat çekti: Aylardır sorguladığım tek şey...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada 'kokain içiyorum' itirafında bulunmuş ve daha sonra o görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürülmüş ve daha sonra serbest bırakılmıştı.