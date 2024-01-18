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Dilan Polat ve Sıla Doğu'dan mektup! Sıla Doğu'nun sözleri dikkat çekti: Aylardır sorguladığım tek şey...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.01.2024 07:50 | Son Güncelleme:
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Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile kız kardeşi Sıla Doğu iddialara göre mektup yazdı. Sıla Doğu'nun mektubunda söylediği sözler ise gündem oldu.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu cezaevinden mektup yazdı. Yakın arkadaşlarına yazdıkları iddia edilen mektupta Sıla Doğu'nun sitemi Dilan Polat'ın çocuklarına dair sözleri dikkat çekti.


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YENİ MEKTUP GÜNDEMDE

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada 'kokain içiyorum' itirafında bulunmuş ve daha sonra o görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürülmüş ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

Bu gözaltından kısa süre sonra Doğu kardeşler kara para aklama, dolandırıcılık gibi iddialarla gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu'nun da aralarından bulunduğu kişiler "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Son günlerde Dilan Polat'ın cezaevinde sağlık sorunları yaşadığı gündemdeyken Sıla Doğu da merak ediliyordu. Magazin Gündemi isimli Instagram hesabının iddialarına göre Sıla Doğu ve Dilan Polat'tan yeni mektup geldi.

Sıla Doğu'nun "Suçsuz yere yazmak zor. Aylardır sorguladığım tek şey neden burada olduğum..." ifadelerine yer verdiği görüldü.

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