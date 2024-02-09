Dilber bu defa koreografi yaptı, sosyal medya yine yıkıldı! O sahneye yorum yağdı

Başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı, kadrosunda Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor.



DANSI YİNE GÜNDEM OLDU

Dizide özellikle Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon sahneleri çok konuşuluyor.

Dilber dansı, elbisesi derken bir furya haline gelen bu karakterden sonra 'Dilber dansı' kursları dahi açıldı.

Her bölümü reyting rekoru kıran dizide bu defa Dilber arkadaşıyla birlikte zil takıp koreografi yaptı.

Dilber'in yeni dansı yine sosyal medyanın gündemine oturdu.