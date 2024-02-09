MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilber bu defa koreografi yaptı, sosyal medya yine yıkıldı! O sahneye yorum yağdı

Dilber bu defa koreografi yaptı, sosyal medya yine yıkıldı! O sahneye yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 07:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan'ın hem kaleme aldığı hem de başrolünü paylaştığı İnci Taneleri dizisi her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Dizinin her sahnesi sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dİlber karakterinin pavyon sahneleri ise çok konuşuluyor. Dilber bu defa koreografi yaptı dansı yine olay oldu.

Başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı, kadrosunda Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

DANSI YİNE GÜNDEM OLDU

Dizide özellikle Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon sahneleri çok konuşuluyor.
Dilber dansı, elbisesi derken bir furya haline gelen bu karakterden sonra 'Dilber dansı' kursları dahi açıldı.
Her bölümü reyting rekoru kıran dizide bu defa Dilber arkadaşıyla birlikte zil takıp koreografi yaptı.
Dilber'in yeni dansı yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Dilber'in dans sahnesine adeta yorum yağdı. Sosyal medyada; 'Artık klasikleşti', 'Yine çok güzel bir sahne', 'Hazar her bölümün hakkını veriyor', 'Oyunculuklar harika' gibi yorumlar yapıldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü İnci Taneleri ele
En Çok Okunan Haberler
Almanya'daki Türkler paralı asker mi olacak? İşte maaşları...

Almanya'daki Türkler paralı asker mi olacak? İşte maaşları...

Rusya, Polonya veya Letonya’ya saldıracak mı?

Rusya, Polonya veya Letonya’ya saldıracak mı?

Yüzde 500 zammı kabul etmeyen kiracısına "eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık" demişti! Gözü dönen dükkan sahibi sakinleşti: Çıkarsa dua edeceğim

Yüzde 500 zammı kabul etmeyen kiracısına "eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık" demişti! Gözü dönen dükkan sahibi sakinleşti: Çıkarsa dua edeceğim

Futbolda mavi kart dönemi başlıyor!

Futbolda mavi kart dönemi başlıyor!

Ara transferin son gününde bomba! 'Karim Benzema Türkiye'ye geldi'

Ara transferin son gününde bomba! 'Karim Benzema Türkiye'ye geldi'

Kocasına yatak odası dansını paylaştı

Kocasına yatak odası dansını paylaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.