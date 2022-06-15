Disney Plus gecesine ünlü oyuncuların kıyafetleri damga vurdu!

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerinin yanı sıra Türk yapımları da seyirciyle buluşturacak olan Disney Plus, dün Türkiye'de yayına başladı. Platformda Engin Akyürek'in başrolünde oynadığı Türk dizisi Kaçış da yayınlandı.

KIYAFETLERİYLE GÜNDEM OLDULAR

Disney Plus için dün akşam da Tersane İstanbul'da özel bir etkinlik düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen davete birbirinden ünlü oyuncular katıldı. Hande Erçel, Cansu Dere, Aslı Enver, Pınar Deniz, Demet Özdemir gibi ünlü oyuncular ise gecede giydikleri kıyafetlerle gündem oldu. Sosyal medyada da ünlülerin kıyafetleri hakkında çok sayıda yorum yapıldı.