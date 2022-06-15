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Disney Plus gecesine ünlü oyuncuların kıyafetleri damga vurdu!

15.06.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus platformu 14 Haziran'da Türkiye'de yayına girdi. The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+ için, Haliç'teki Tersane İstanbul'da lansman gecesi de düzenlendi. Geceye platformdaki yapımlarda rol alan ünlü isimler katıldı. Davete katılan ünlülerin kıyafetleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerinin yanı sıra Türk yapımları da seyirciyle buluşturacak olan Disney Plus, dün Türkiye'de yayına başladı. Platformda Engin Akyürek'in başrolünde oynadığı Türk dizisi Kaçış da yayınlandı.

KIYAFETLERİYLE GÜNDEM OLDULAR

Disney Plus için dün akşam da Tersane İstanbul'da özel bir etkinlik düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen davete birbirinden ünlü oyuncular katıldı. Hande Erçel, Cansu Dere, Aslı Enver, Pınar Deniz, Demet Özdemir gibi ünlü oyuncular ise gecede giydikleri kıyafetlerle gündem oldu. Sosyal medyada da ünlülerin kıyafetleri hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

ÜNLÜ İSİMLER DISNEY PLUS DAVETİNDE BULUŞTU

ASLI ENVER

ASLI ENVER

HANDE ERÇEL

HANDE ERÇEL

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

CANSU DERE

CANSU DERE

ENGİN AKYÜREK

ENGİN AKYÜREK
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