Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Doğudan batıya 80 km, kuzeyden güneye 200 km! Bir ilin ekonomisini etkileyecek... Tam 200 milyon yıl öncesine ait

Anadolu'nun birbirinden zengin topraklarında bu kez heyecanlandıran keşfin adresi Erzurum oldu. Tarih ve doğa araştırmacısı Oğuzhan Türk 200 milyon yıl öncesine ait deniz fosillerini keşfetti. Keşif için 700 mahalle gezen ve doğudan batıya 80 kilometre, kuzeyden güneye 200 kilometre alanı inceleyen Türk, keşiflerle ilgili müze yapılacağını ve bunun da bölgenin ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Doğudan batıya 80 km, kuzeyden güneye 200 km! Bir ilin ekonomisini etkileyecek... Tam 200 milyon yıl öncesine ait
Ufuk Dağ

Erzurum'da tarih ve doğa araştırmacısı Oğuzhan Türk, Tortum ilçesinde denizkestanesinden ahtapota, çok sayıda fosil keşfetti. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yayımladığı jeolojik formasyon haritasına göre araştırma yapan Türk, doğudan batıya 80 kilometre, kuzeyden güneye 200 kilometre boyunca oluşan hattaki bütün fosil alanlarını incelediğini söyledi.

Mynet'in Sesi

200 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT DENİZ FOSİLİ KEŞFETTİ

Doğudan batıya 80 km, kuzeyden güneye 200 km! Bir ilin ekonomisini etkileyecek... Tam 200 milyon yıl öncesine ait G1

Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü mezunu olan Oğuzhan Türk, kentteki kırsal alanlarda yıllardır yürüttüğü keşiflerde şimdiye kadar 700’e yakın mahalleyi gezdi.

Doğudan batıya 80 km, kuzeyden güneye 200 km! Bir ilin ekonomisini etkileyecek... Tam 200 milyon yıl öncesine ait G2

Türk, bölgede doğal yapı, taş, mağara ve fosil alanını inceledi. MTA’nın yayımladığı jeolojik formasyon haritasına göre araştırma yapan Oğuzhan Türk, 200 milyon yıl öncesine ait deniz fosillerini keşfetti. Oğuzhan Türk, Tortum bölgesinde Alt ve Orta Jura dönemlerine ait alanda denizkestanesi, denizpatlıcanı, gastropod, mercan ve ahtapot fosilleri buldu.

"ÇOK İLGİNÇ CANLILAR VAR"

Doğudan batıya 80 km, kuzeyden güneye 200 km! Bir ilin ekonomisini etkileyecek... Tam 200 milyon yıl öncesine ait G3

Bölgede buldukları fosilleri Yakutiye ilçesindeki doğal taş atölyesinde sergileyen Türk, kalıntıların 200 milyon yıl önceki Tetis Okyanusu’ndan kaldığını ifade etti. Oğuzhan Türk, "Bölgede çok yoğun fosil keşfettik. Yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait kalıntılar bulunuyor.

Doğudan batıya 80 km, kuzeyden güneye 200 km! Bir ilin ekonomisini etkileyecek... Tam 200 milyon yıl öncesine ait G4

Çok ilginç deniz canlıları var. Doğu'dan batıya 80 kilometre kuzeyden güneye 200 kilometre boyunca bir hatta ne kadar fosil yeri varsa hepsini gezdik” dedi.

"ZARAR VERMEYELİM DİYE SÖKMEDİK"

Doğudan batıya 80 km, kuzeyden güneye 200 km! Bir ilin ekonomisini etkileyecek... Tam 200 milyon yıl öncesine ait G5

Türk, deniz canlılarına ait fosiller bulduklarını söyleyerek, “Bizde deniz kültürü olmadığı için fosillerin çoğunu tanımıyoruz. Bu konuda da çeşitli üniversitelerden değerli hocalarımızdan yardım alıyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Erzurum müze keşif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.