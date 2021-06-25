Gündüz kuşağının fenomen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine akılalmaz bir cinayet olayı işlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda işlenen Büyükşen cinayeti tekrar gündeme geldi. Son zamanlar programda işlenen cinayetin zanlıları aranırken anne ve babasının katillerini arayan doktor Osman Büyükşen'in sergilediği tutum tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Peki Doktor Osman Büyükşen olayı nedir? Müge Anlı Büyükşen cinayetinin katili bulundu mu? İşte ayrıntılar...

Doktor Osman Büyükşen olayı nedir?

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı'da son haftalarda işlenen 'Büyükşen' cinayeti tüm Türkiye'nin gündemi oldu.

Geçtiğimiz yıllarda yine Müge Anlı'da masaya yatırılan olay çözüme kavuşamamıştı. Yıllardır çözülemeyen olayda bazı şüpheler dikkat çekiyor. 3 kardeş arasında yaşanan gerginlik ekranlara yansırken, anne ve babasının katilini arayan Doktor Osman Büyükşen canlı yayındaki isyanı ile olayları yeniden alevlendirdi.

BÜYÜKŞEN OLAYI NEDİR? Necla ve Metin Büyükşen cinayeti hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 55 yaşındaki Metin ve 54 yaşındaki Necla Büyükşen, eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Kızları 21 yaşındaki Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmıştı.

SOĞUK KANLI OLUŞU DİKKAT ÇEKİYOR Anne ve babası gözleri önünde öldürülen Büşra'nın çelişkili ifadeleri ve soğuk kanlı oluşu ekran başındakileri şüphelendirirken, olayı bildiği ve gizlediği düşünülüyor.