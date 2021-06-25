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Doktor Osman Büyükşen olayı nedir? Müge Anlı Büyükşen cinayetinin katili bulundu mu?

25.06.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programında son zamanlarda işlenen 'Büyükşen' cinayeti merak ediliyor. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan programda Büyükşen cinayeti dikkat çekerken oğulları Doktor Osman Büyükşen'in isyanı ekranlara damgasını vurdu. Peki Doktor Osman Büyükşen olayı nedir? Müge Anlı Büyükşen cinayetinin katili bulundu mu? Detaylar haberimizde...

Gündüz kuşağının fenomen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine akılalmaz bir cinayet olayı işlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda işlenen Büyükşen cinayeti tekrar gündeme geldi. Son zamanlar programda işlenen cinayetin zanlıları aranırken anne ve babasının katillerini arayan doktor Osman Büyükşen'in sergilediği tutum tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Peki Doktor Osman Büyükşen olayı nedir? Müge Anlı Büyükşen cinayetinin katili bulundu mu? İşte ayrıntılar...

Doktor Osman Büyükşen olayı nedir?

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı'da son haftalarda işlenen 'Büyükşen' cinayeti tüm Türkiye'nin gündemi oldu.
Geçtiğimiz yıllarda yine Müge Anlı'da masaya yatırılan olay çözüme kavuşamamıştı. Yıllardır çözülemeyen olayda bazı şüpheler dikkat çekiyor. 3 kardeş arasında yaşanan gerginlik ekranlara yansırken, anne ve babasının katilini arayan Doktor Osman Büyükşen canlı yayındaki isyanı ile olayları yeniden alevlendirdi.

BÜYÜKŞEN OLAYI NEDİR?

BÜYÜKŞEN OLAYI NEDİR?
Necla ve Metin Büyükşen cinayeti hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 55 yaşındaki Metin ve 54 yaşındaki Necla Büyükşen, eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Kızları 21 yaşındaki Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmıştı.

SOĞUK KANLI OLUŞU DİKKAT ÇEKİYOR

SOĞUK KANLI OLUŞU DİKKAT ÇEKİYOR
Anne ve babası gözleri önünde öldürülen Büşra'nın çelişkili ifadeleri ve soğuk kanlı oluşu ekran başındakileri şüphelendirirken, olayı bildiği ve gizlediği düşünülüyor.

UĞUR VE BÜŞRA AĞIZ BİRLİĞİ Mİ YAPIYOR?

UĞUR VE BÜŞRA AĞIZ BİRLİĞİ Mİ YAPIYOR?
Öte yandan olayı işleyen şüpheli kişiler arasında yer alan diğer bir kardeş Uğur ise kız kardeşi Büşra ile aynı şeyleri söylemesi ve anne -babasının cinayetinin kapatılması için elinden geleni yapması tüm şüpheleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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atv Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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