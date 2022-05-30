Doktorlar bile şaşırdı! Beline bağlı iki kol ve bacakla doğdu

Nawada'daki Hemda köyünde yaşayan ismi açıklanmayan iki buçuk yaşındaki bir kız çocuğu beline bağlı fazladan iki kol ve bacakla dünyay geldi. Doğum sırasında doktorların gördüğünde şaşkınlık geçirdiği küçük kız, annesi Usha Devi’yi de şoke etti.

ANNESİ YARDIM İSTEDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde annesinin kucağında habersiz bir şekilde oturan kızın, iki bacağının üzerinde durabildiği ve kollarını tam olarak kullanabildiği ifade edildi.

Ancak beline bağlı bulunan dört ek uzvun ise tamamen hareketsiz olduğu ve belinden dışarı sarktığı söylendi.

Kızının sağlık sorunları nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşadığından söz eden anne Devi, yerel yetkililerden kızının sağlığına kavuşması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yardım istedi.