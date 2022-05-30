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Doktorlar bile şaşırdı! Beline bağlı iki kol ve bacakla doğdu

30.05.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Bihar eyaletine bağlı Nawade kasabasındaki bir köyde yaşayan iki buçuk yaşındaki kız fiziksel görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi. Beline bağlı fazladan iki kol ve bacakla dünyaya gelen küçük kızın annesinin yerel yetkililerden yardım istemesiyle ikili bir anda sosyal medyada popüler oldu.

Nawada'daki Hemda köyünde yaşayan ismi açıklanmayan iki buçuk yaşındaki bir kız çocuğu beline bağlı fazladan iki kol ve bacakla dünyay geldi. Doğum sırasında doktorların gördüğünde şaşkınlık geçirdiği küçük kız, annesi Usha Devi’yi de şoke etti.

ANNESİ YARDIM İSTEDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde annesinin kucağında habersiz bir şekilde oturan kızın, iki bacağının üzerinde durabildiği ve kollarını tam olarak kullanabildiği ifade edildi.
Ancak beline bağlı bulunan dört ek uzvun ise tamamen hareketsiz olduğu ve belinden dışarı sarktığı söylendi.
Kızının sağlık sorunları nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşadığından söz eden anne Devi, yerel yetkililerden kızının sağlığına kavuşması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yardım istedi.
Doktorların doğum kusuru olarak tıbbi açıklama yapmasına rağmen Devi ailesinin çevresinde bulunan kişiler küçük kızın Tanrı’nın bir armağanı olarak gönderildiğini iddia ederek ona tapmaya başladı. Aynı zamanda ailenin 11 yaşındaki oğullarının da doğuştan bir engelle dünyaya geldiği söylendi.
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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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