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Dua Lipa iddialı tatil elbiseleriyle dikkat çekti

09.08.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden Dua Lipa yazın tadını doyasıya çıkarıyor. Dua Lipa tatil için tercih ettiği elbiselerle hayranlarının dikkatini çekmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki yangınlara destek olmak için sosyal medya hesabında paylaşım yapan güzel şarkıcı Dua Lipa'yı tatildeki elbiseleriyle hayranlarının dikkatini çekiyor.

ELBİSELERİ OLAY OLDU

Şu sıralar ailesi ve sevgilisiyle beraber Arnavutluk'ta tatil yapan Dua Lipa sosyal medya hesabında paylaştığı birbirinden olay pozları gündemde.
Dua Lipa tatilde tercih ettiği elbiseleriyle hayranlarından tam not alıyor.
Dekolteleriyle ve verdiği pozlarla beğeni toplayan Lipa'nın seçimlerinin hepsi birbirinden ilginç. Poz vermek için uzun süre uğraşan Lipa o anları da hayranlarıyla paylaşıyor.
Seksi elbiseleriyle boy gösteren Dua Lipa'ya hayranlarından ve ünlü isimlerden de yorum yağıyor. Son olarak Bebe Rexha ünlü şarkıcıya "Çok ateşlisin" yorumunda bulundu.
Dua Lipa geçtiğimiz günlerde yangın paylaşımı yaparak "Zavallı gezegenimiz ağlıyor. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz? Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Doğa anayı koruyalım. Türkiye seninleyim" demiş ve Türk takipçilerinden de beğeni toplamıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
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