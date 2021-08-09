Dua Lipa iddialı tatil elbiseleriyle dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki yangınlara destek olmak için sosyal medya hesabında paylaşım yapan güzel şarkıcı Dua Lipa'yı tatildeki elbiseleriyle hayranlarının dikkatini çekiyor.

ELBİSELERİ OLAY OLDU

Şu sıralar ailesi ve sevgilisiyle beraber Arnavutluk'ta tatil yapan Dua Lipa sosyal medya hesabında paylaştığı birbirinden olay pozları gündemde.

Dua Lipa tatilde tercih ettiği elbiseleriyle hayranlarından tam not alıyor.

Dekolteleriyle ve verdiği pozlarla beğeni toplayan Lipa'nın seçimlerinin hepsi birbirinden ilginç. Poz vermek için uzun süre uğraşan Lipa o anları da hayranlarıyla paylaşıyor.

Seksi elbiseleriyle boy gösteren Dua Lipa'ya hayranlarından ve ünlü isimlerden de yorum yağıyor. Son olarak Bebe Rexha ünlü şarkıcıya "Çok ateşlisin" yorumunda bulundu.