Dua Lipa'nın tarzı dikkat çekti! Hello Kitty sütyeni göze çarptı

Dua Lipa, Austin City Limits Festivali'ndeki başrol performansından önce Instagram'a girerken tüm gözlerin üzerinde olmasını sağladı.
29 yaşındaki ünlü şarkıcı, beyaz elbisesiyle boy gösterdi. Lipa'nın tarzından ilginç bir Hello Kitty sarı sütyeni göze çarptı.
Görünümünü diz üstü siyah deri botlarla tamamlayan Dua yine adından söz ettirdi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın fit görüntüsünün sırrı da gündemde. Lipa, yüksek yoğunluklu egzersizler yapmasıyla formunu koruyor. Yürüyüşler, yoga, pilates ve boks gibi birçok egzersizi bir araya getirerek çalışıyor.
Dua Lipa, karın kaslarına sahip olmak için yoğun günlerde dahi yüksek enerjili ve hızlı egzersizler yapıyor. Vakti kısıtlı olduğu zamanlarda, günün başlangıcında 15 dakikalık HIIT antrenmanı yapmayı tercih ediyor. Verdiği bir röportajda bu antrenmanı güne başlamadan önce yapmayı sevdiğini anlatıyor.
Dua Lipa'nın en keyif aldığı egzersizlerden biri ise zihni temizlemesine yardımcı olanlar. Berraklığa ihtiyacı olduğu zamanlarda yoğun sporlar yapmak yerine yürüyüşe çıkmayı sevdiğini belirtiyor. Ünlü şarkıcı, "Boş zamanlarımda boks yapmayı seviyorum. Bunu fitness için yapmayı seviyorum ve sadece zihnimi temizlemek için yapmayı seviyorum. Gerçekten keyif alıyorum" diye konuştu.
Yoğun fitness macerasının yanı sıra Dua Lipa kahvaltıda yumurta tüketmeyi seviyor. Ayrıca beslenme planına dahil ettiği çeşitli meyvelerle de besleniyor.