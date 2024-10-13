Dua Lipa'nın tarzı dikkat çekti! Hello Kitty sütyeni göze çarptı

Dua Lipa'nın en keyif aldığı egzersizlerden biri ise zihni temizlemesine yardımcı olanlar. Berraklığa ihtiyacı olduğu zamanlarda yoğun sporlar yapmak yerine yürüyüşe çıkmayı sevdiğini belirtiyor. Ünlü şarkıcı, "Boş zamanlarımda boks yapmayı seviyorum. Bunu fitness için yapmayı seviyorum ve sadece zihnimi temizlemek için yapmayı seviyorum. Gerçekten keyif alıyorum" diye konuştu.