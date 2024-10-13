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Dua Lipa'nın tarzı dikkat çekti! Hello Kitty sütyeni göze çarptı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.10.2024 09:46
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Şarkılarıyla ve özel yaşantısıyla adından söz ettiren Dua Lipa tarzıyla yine dikkat çekti. Dua Lipa moda söz konusu olduğunda sınırları zorlamaktan korkmuyor. Şarkıcı Hello Kitty sütyeni ile yine adından söz ettirdi.

Dua Lipa, Austin City Limits Festivali'ndeki başrol performansından önce Instagram'a girerken tüm gözlerin üzerinde olmasını sağladı.

29 yaşındaki ünlü şarkıcı, beyaz elbisesiyle boy gösterdi. Lipa'nın tarzından ilginç bir Hello Kitty sarı sütyeni göze çarptı.

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FİT GÖRÜNÜMÜNÜN SIRRI

Görünümünü diz üstü siyah deri botlarla tamamlayan Dua yine adından söz ettirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın fit görüntüsünün sırrı da gündemde. Lipa, yüksek yoğunluklu egzersizler yapmasıyla formunu koruyor. Yürüyüşler, yoga, pilates ve boks gibi birçok egzersizi bir araya getirerek çalışıyor.

YAPMADIĞI SPOR YOK

YAPMADIĞI SPOR YOK

Dua Lipa, karın kaslarına sahip olmak için yoğun günlerde dahi yüksek enerjili ve hızlı egzersizler yapıyor. Vakti kısıtlı olduğu zamanlarda, günün başlangıcında 15 dakikalık HIIT antrenmanı yapmayı tercih ediyor. Verdiği bir röportajda bu antrenmanı güne başlamadan önce yapmayı sevdiğini anlatıyor.

Dua Lipa'nın en keyif aldığı egzersizlerden biri ise zihni temizlemesine yardımcı olanlar. Berraklığa ihtiyacı olduğu zamanlarda yoğun sporlar yapmak yerine yürüyüşe çıkmayı sevdiğini belirtiyor. Ünlü şarkıcı, "Boş zamanlarımda boks yapmayı seviyorum. Bunu fitness için yapmayı seviyorum ve sadece zihnimi temizlemek için yapmayı seviyorum. Gerçekten keyif alıyorum" diye konuştu.

SABAH KAHVALTISINDA YUMURTA

SABAH KAHVALTISINDA YUMURTA

Yoğun fitness macerasının yanı sıra Dua Lipa kahvaltıda yumurta tüketmeyi seviyor. Ayrıca beslenme planına dahil ettiği çeşitli meyvelerle de besleniyor.

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Dua Lipa
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