Düğünde yapılmayacak en büyük hatayı yaptı! Düğün pastasını normal bir tatlı zannetti

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Hailey isimli bir kadın, yakın arkadaşı Marie’nin düğünde yaptığı komik hatayla bir anda sosyal medyanın dikkatini çekti. Düğün pastası olduğunu anlamadığını dile getirerek kendisine bir dilim aldığı söyleyen Hailey gönderisine, “Ben arkadaşımın düğününde misafirim. İkram etmeyi unuttuklarını düşündüğüm için onların dğün pastasından gizlice kendime bir dilim aldım. Kendimden nefret ediyorum. Gelin ve damattan özür dilerim” notunu ekledi.