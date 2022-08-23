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  4. Düğünde yapılmayacak en büyük hatayı yaptı! Düğün pastasını normal bir tatlı zannetti

Düğünde yapılmayacak en büyük hatayı yaptı! Düğün pastasını normal bir tatlı zannetti

23.08.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta Hailey ismiyle paylaşım yapan bir kadın yakın arkadaşının düğününde yaptığı ilginç bir hatayı paylaşarak viral olmayı başardı. Düğün pastasını normal bir tatlı zannettiğini dile getiren kadın, damat ve gelin pastayı kesmeden önce kendisine bir dilim alarak yemeye başladı. O anları TikTok’tan paylaşan Hailey hatasından dolayı kendisinden nefret ettiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Hailey isimli bir kadın, yakın arkadaşı Marie’nin düğünde yaptığı komik hatayla bir anda sosyal medyanın dikkatini çekti. Düğün pastası olduğunu anlamadığını dile getirerek kendisine bir dilim aldığı söyleyen Hailey gönderisine, “Ben arkadaşımın düğününde misafirim. İkram etmeyi unuttuklarını düşündüğüm için onların dğün pastasından gizlice kendime bir dilim aldım. Kendimden nefret ediyorum. Gelin ve damattan özür dilerim” notunu ekledi.

GELİN GÜLEREK TEPKİ VERDİ

Kırmızı puantiyeli bir elbise giyen Hailey, yeni evlilerin düğün pastalarını tatlı masasına koyduğu için bu hatanın yaşandığını dile getirdi. Hailey’in gönderisi kısa sürede 5.8 milyon izlenmeye ulaştı.
Gelin olan Marie ise arkadaşının eğlenceli gönderisine komik bir tepki vermeyi tercih etti. Düğünde yaşanan olayın komik yönüne dikkat çeken Marie gönderiye, “Bu pastanın sahibi gelin olarak resmen affedildiğini belirtmek isterim. Düğün görgü kuralları konusunda dersini aldı” yorumunu yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
düğün pasta
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