Düğünler için dekoratif çiçek yetiştirdiğini düşünüyordu! Aslında yasaklı madde yetiştiriyormuş

Tazmanya’da ticari çiçek tarımı yapan Kate Dixon, düğün sezonunda kullanılmak üzere ‘fırfırlı pembe gelincik’ çiçeği ekti. Tarlasında çiçek açan pembe gelinciklerin fotoğraflarını Instagram’dan paylaşan Dixon, yetkililerin kendisine ulaşmasıyla ektiği gelincik türünün yetiştirilmesi yasak bir haşhaş bitkisi türü olduğunu öğrendi.

"SADECE DÜĞÜNLER İÇİN YETİŞTİRİYORDUM"

Basına açıklama yapan Dixon durumu öğrenince şok olduğunu belirterek "Onları sadece düğünler için yetiştiriyordum. Kesinlikle hiçbir fikrim yoktu” ifadelerini kullandı. Dixon tohumları lisanslı bir satıcıdan aldığını vurgulayarak diğer çiçek tarımı yapan çiftçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.