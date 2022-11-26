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Düğünler için dekoratif çiçek yetiştirdiğini düşünüyordu! Aslında yasaklı madde yetiştiriyormuş

26.11.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Tazmanya şehrinde yaşayan ve çiçekçilikle uğraşan Kate Dixon, düğünler için dekoratif amaçla “fırfırlı pembe gelincik” çiçeği yetiştiriyordu. Ancak Dixon bilmeden yetiştirilmesi yasak olan ve uyuşturucu madde ile morfin yapımında kullanılan haşhaş bitkisi yetiştirdiğini öğrendi. Yetkiler Dixon’un çiçeklerini sökerek duruma el koydu.

Tazmanya’da ticari çiçek tarımı yapan Kate Dixon, düğün sezonunda kullanılmak üzere ‘fırfırlı pembe gelincik’ çiçeği ekti. Tarlasında çiçek açan pembe gelinciklerin fotoğraflarını Instagram’dan paylaşan Dixon, yetkililerin kendisine ulaşmasıyla ektiği gelincik türünün yetiştirilmesi yasak bir haşhaş bitkisi türü olduğunu öğrendi.

"SADECE DÜĞÜNLER İÇİN YETİŞTİRİYORDUM"

Basına açıklama yapan Dixon durumu öğrenince şok olduğunu belirterek "Onları sadece düğünler için yetiştiriyordum. Kesinlikle hiçbir fikrim yoktu” ifadelerini kullandı. Dixon tohumları lisanslı bir satıcıdan aldığını vurgulayarak diğer çiçek tarımı yapan çiftçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Departmanı yetkilileri, Dixon’ın çiftliğine gelerek gelinciklerin hepsinin söktü. Yetkililer, Dixon’un yetiştirilmesi yasak olan Papaver somniferum ve Papaver bracteatum adlı gelincik türlerini yetiştirdiğini morfin, tebain ve kodein gibi maddeleri elde etmek için çok sıkı gözetim altında lisansla yetiştirildiğini belirtti. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
haşhaş çiçek

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