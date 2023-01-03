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  4. Dünya bu olayı konuşuyor! Korku dolu anlar yaşandı... İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

Dünya bu olayı konuşuyor! Korku dolu anlar yaşandı... İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

03.01.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın popüler turizm bölgelerinden biri olan Gold Coas’taki Sea Worl tematik parkının yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi. Havada iki helikopter birbirine çarptı. Çarpışma sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Avustralya'nın Altın Sahili'ndeki Main Beach'teki Sea World yakınlarında meydana gelen kaza korkunç anlara sahne oldu. Görgü tanıklarını silah sesini anımsatan bir sesle helikopterlerin birbirine çarptığını gördükleri ve enkaz parçalarının uçuştuğunu belirtti. Çarpışan iki helikopterden biri yere çakıldı. Diğeri ise başarılı bir şekilde iniş yapmayı başardı. Kazada ölen ve yaraların hepsinin yere çakılan helikopterden olduğu belirtildi.

İKİ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Queensland eyalet polisi müfettiş vekili Gary Worrell, kazanın bir helikopterin havalanıp diğerinin iniş yaptığı sırada meydana geldiğinin düşünüldüğünü söyledi.İki helikopterin havada çarpışması sonucu ölen dört kişiden ikisinin kimliği belirlendi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Avustralya'da Sea World yakınlarında bir helikopter çarpışmasında hayatını kaybeden dört kişiden ikisinin, tatil için Gold Coast'u ziyaret eden Merseyside'dan İngiliz bir çift olduğu açıklandı. Queensland Polisine göre, İngiliz çift 57 yaşında Diane Hughes ve 65 yaşında Ron Hughes olarak belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya helikopter

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