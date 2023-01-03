Dünya bu olayı konuşuyor! Korku dolu anlar yaşandı... İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Avustralya'da Sea World yakınlarında bir helikopter çarpışmasında hayatını kaybeden dört kişiden ikisinin, tatil için Gold Coast'u ziyaret eden Merseyside'dan İngiliz bir çift olduğu açıklandı. Queensland Polisine göre, İngiliz çift 57 yaşında Diane Hughes ve 65 yaşında Ron Hughes olarak belirtildi.