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  4. Dünya güzeli Azra Akın oğlunun doğum günün kutladı! Aile fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Dünya güzeli Azra Akın oğlunun doğum günün kutladı! Aile fotoğrafları sosyal medyayı salladı

23.11.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2002 Miss World düzeli Azra Akın, zerafeti ve örnek kişiliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Şu sıralar kariyerini ikinci plana atıp, oğlu Demir'i büyüten Azra Akın, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

2002 Miss World güzeli Azra Akın, 2017'de iş insanı Atakan Koru ile nikah masasına oturmuştu. Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı. Tescilli güzel, sosyal medya hesabında oğlu Demir'in 3'üncü yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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Eşi Atakan Koru ile oğlu Demir'le verdiği bir pozu yayınlayan Azra Akın, "Canımız, oğlumuz 3 yaşında" ifadelerini kullandı. Minik Demir ise sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Öte yandan Ebru Şallı, Burcu Kara, Tülin Şahin, Tan Sağtürk gibi ünlü isimlerde paylaşıma kayıtsız kalmadı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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Anahtar Kelimeler:
Azra Akın
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