Dünya güzeli Azra Akın oğlunun doğum günün kutladı! Aile fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Eşi Atakan Koru ile oğlu Demir'le verdiği bir pozu yayınlayan Azra Akın, "Canımız, oğlumuz 3 yaşında" ifadelerini kullandı. Minik Demir ise sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.