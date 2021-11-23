Dünya güzeli Azra Akın oğlunun doğum günün kutladı! Aile fotoğrafları sosyal medyayı salladı

2002 Miss World güzeli Azra Akın, 2017'de iş insanı Atakan Koru ile nikah masasına oturmuştu. Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı. Tescilli güzel, sosyal medya hesabında oğlu Demir'in 3'üncü yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Eşi Atakan Koru ile oğlu Demir'le verdiği bir pozu yayınlayan Azra Akın, "Canımız, oğlumuz 3 yaşında" ifadelerini kullandı. Minik Demir ise sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Öte yandan Ebru Şallı, Burcu Kara, Tülin Şahin, Tan Sağtürk gibi ünlü isimlerde paylaşıma kayıtsız kalmadı.
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