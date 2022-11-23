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  4. Dünya Kupası heyecanına o da katıldı! Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn’in formalı paylaşımı gündem oldu

Dünya Kupası heyecanına o da katıldı! Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn’in formalı paylaşımı gündem oldu

23.11.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, Instagram’daki seksi paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyadan sıklıkla cesur paylaşımlar yapan Llewellyn 2022 Dünya Kupası heyecanına da ortak oldu. Fenomen isim son olarak forma ve g-string kombiniyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Instagram’da yarım milyonu aşkın sosyal medya takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn tüm dünyayı kasıp kavuran 2022 Dünya Kupası heyecanına ortak oldu. Her yaptığı paylaşımı olay olan fenomen isim formalı pozlarıyla yeniden gündem yaratmayı başardı.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR TOPLADI

apolloni

Balkonu anımsatan bir yerde arkası dönük şekilde poz veren Apollonia Llewellyn gönderisine, “Dünya Kupası günü bebeğim” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Sosyal medya kullanıcıları Apollonia Llewellyn’in gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı sırtındaki forma numarasına gönderme yaparak, “Resmen 10 numara” notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Mükemmelsin” yorumunu yaptı.

APOLLONIA LLEWELLY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
Apollonia Llewellyn

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