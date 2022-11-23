Dünya Kupası heyecanına o da katıldı! Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn’in formalı paylaşımı gündem oldu

Instagram’da yarım milyonu aşkın sosyal medya takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn tüm dünyayı kasıp kavuran 2022 Dünya Kupası heyecanına ortak oldu. Her yaptığı paylaşımı olay olan fenomen isim formalı pozlarıyla yeniden gündem yaratmayı başardı.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR TOPLADI

Balkonu anımsatan bir yerde arkası dönük şekilde poz veren Apollonia Llewellyn gönderisine, “Dünya Kupası günü bebeğim” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Sosyal medya kullanıcıları Apollonia Llewellyn’in gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı sırtındaki forma numarasına gönderme yaparak, “Resmen 10 numara” notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Mükemmelsin” yorumunu yaptı.