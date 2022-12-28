Dünyaca ünlü golfçü Paige Spiranac’tan hayranlarını korkutan haber! “Zor günler geçiriyorum”

“Yaşayan en seksi kadın” seçildikten sonra tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaran Paige Spiranac zor günler yaşadığını belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Spiranac son dönemde zor günlerden geçtiğini ve sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi. Sosyal medya paylaşımlarındaki sayının azaldığına dikkat çeken Spiranac doktorların rutin kontroller sırasında göğsünde bir kitle fark ettiğini ve biyopsiye gönderildiğini söyledi.

“KİMSE NE OLDUĞUNU BİLEMEZ”

Sosyal medyada aktif olamadığı için hayranlarından özür dileyen Spiranac, “Son zamanlarda sosyal medyada eskisi kadar aktif olamadığım için üzgünüm. Tatile gittikten sonra sağlığımla uğraşmak zorunda kaldım. Rutin kontrol sırasında göğsümde bir kitle tespit edildi. Bu nedenle sosyal medyadan uzak kaldım. İnsanların özel hayatı var. Kimse ne olduğunu bilemez. Geçenlerde biyopsi yaptırmam gerekti. Negatif geldiği için minnettarım. Destekleriniz için teşekkür ederim. Zor günler geçiriyorum” dedi.