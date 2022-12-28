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Dünyaca ünlü golfçü Paige Spiranac’tan hayranlarını korkutan haber! “Zor günler geçiriyorum”

28.12.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel golf sporculuğu kariyerini sosyal medyayla değiştirdikten sonra kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Paige Spiranac’tan hayranlarını korkutan bir haber geldi. 3.7 milyon sosyal medya takipçisi bulunan Spiranac son zamanlarda Instagram’da aktif olamamasının nedeni olarak sağlık sorunları yaşadığını söyledi. 29 yaşındaki fenomen isim rutin kontrolleri sırasında göğsünde bir kitle tespit edildiğini ve artık sağlığına daha fazla dikkat etmek zorunda olduğunu belirtti.

“Yaşayan en seksi kadın” seçildikten sonra tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaran Paige Spiranac zor günler yaşadığını belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Spiranac son dönemde zor günlerden geçtiğini ve sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi. Sosyal medya paylaşımlarındaki sayının azaldığına dikkat çeken Spiranac doktorların rutin kontroller sırasında göğsünde bir kitle fark ettiğini ve biyopsiye gönderildiğini söyledi.

“KİMSE NE OLDUĞUNU BİLEMEZ”

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Sosyal medyada aktif olamadığı için hayranlarından özür dileyen Spiranac, “Son zamanlarda sosyal medyada eskisi kadar aktif olamadığım için üzgünüm. Tatile gittikten sonra sağlığımla uğraşmak zorunda kaldım. Rutin kontrol sırasında göğsümde bir kitle tespit edildi. Bu nedenle sosyal medyadan uzak kaldım. İnsanların özel hayatı var. Kimse ne olduğunu bilemez. Geçenlerde biyopsi yaptırmam gerekti. Negatif geldiği için minnettarım. Destekleriniz için teşekkür ederim. Zor günler geçiriyorum” dedi.

İŞTE PAIGE SPIRANAC'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
Paige Spiranac

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