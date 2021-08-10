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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarından yeni trend: Banyo yapmamak

10.08.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Attıkları her adım olay yaratan, giydikleri, yedikleri ve içtikleriyle gündemden düşmeyen Hollywood yıldızlarının arasında yeni bir trend başladı. Hepimizin hayranlıkla yakından takip ettiği ünlü isimler peşi sıra banyo yapmaktan hoşlanmadıklarını itiraf ediyorlar. İşte yıkanmayı sevmeyen ünlü isimler...

Yıllardır hayranlıkla filmlerini izlediğimiz, giydiklerinden yediklerine kadar büyük bir merakla takip edilen Hollywood yıldızlarının gündeminde şu sıralar yeni bir trend var. Bu trend asla banyo yapmamak olarak ifade ediliyor. İsterseniz pek yıkanmadıklarını itiraf eden ünlü isimlere bir göz atalım.

ŞAŞIRTICI AMA BİRÇOK İSİM UYGULUYOR

BRAD PITT

BRAD PITT
Hollywood denildiğinde herkesin aklına ilk olarak Brad Pitt gelir. Yakışıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Pitt, yıkanırken su ve sabun kullanmak yerine ıslak mendille temizlenmeyi tercih ediyor.

KRISTEN BELL-DAX SHEPPERD

KRISTEN BELL-DAX SHEPPERD
Çocuklarının bakımı konusunda açıklama yapan bir diğer çift ise The Good Place projesiyle tanıdığımı Kristen Bell ve Dax Shepperd. Güzel oyuncu çocuklarını banyo yaptırmak için kokmalarını beklediğini açıklamıştı.

MILA KUNIS-ASHTON KUTCHER

MILA KUNIS-ASHTON KUTCHER
Mila Kunis ve Ashton Kutcher çiftinin bir süre önce çocuklarının bakımıyla ilgili itirafı oldukça dikkat çekmişti. Wyatt ve Dimitri adlı iki çocukları olan çift, çocuklarını sadece 'gerçekten kirli gözüktükleri zaman' yıkadıklarını söyleyerek takipçilerini şaşırtmışlardı.

ROBERT PATTISON

ROBERT PATTISON
Alacakaranlık serisinin yıldızı Robert Pattison için bu akımın öncülerinden diyebiliriz. Yakışıklı oyuncu yıllar önce temizlik konusunda tembel olduğu ve yıkanmayı sevmediği açıklamasıyla hayranlarını şaşırtmıştı.

ZAC EFRON

ZAC EFRON
Genç oyuncu Zac Efron, Brad Pitt’e benzer bir şekilde kendisine özel bir temizlik rutini oluşturdu. Verdiği bir röportajda Efron, ıslak medille temizlendiğini ifade etti. Ayrıca kendisi en sıkı egzersizlerden sonra bile duş almayı tercih etmiyormuş
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