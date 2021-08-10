Dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarından yeni trend: Banyo yapmamak

Yıllardır hayranlıkla filmlerini izlediğimiz, giydiklerinden yediklerine kadar büyük bir merakla takip edilen Hollywood yıldızlarının gündeminde şu sıralar yeni bir trend var. Bu trend asla banyo yapmamak olarak ifade ediliyor. İsterseniz pek yıkanmadıklarını itiraf eden ünlü isimlere bir göz atalım.

ŞAŞIRTICI AMA BİRÇOK İSİM UYGULUYOR

BRAD PITT Hollywood denildiğinde herkesin aklına ilk olarak Brad Pitt gelir. Yakışıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Pitt, yıkanırken su ve sabun kullanmak yerine ıslak mendille temizlenmeyi tercih ediyor.

KRISTEN BELL-DAX SHEPPERD Çocuklarının bakımı konusunda açıklama yapan bir diğer çift ise The Good Place projesiyle tanıdığımı Kristen Bell ve Dax Shepperd. Güzel oyuncu çocuklarını banyo yaptırmak için kokmalarını beklediğini açıklamıştı.

MILA KUNIS-ASHTON KUTCHER Mila Kunis ve Ashton Kutcher çiftinin bir süre önce çocuklarının bakımıyla ilgili itirafı oldukça dikkat çekmişti. Wyatt ve Dimitri adlı iki çocukları olan çift, çocuklarını sadece 'gerçekten kirli gözüktükleri zaman' yıkadıklarını söyleyerek takipçilerini şaşırtmışlardı.

ROBERT PATTISON Alacakaranlık serisinin yıldızı Robert Pattison için bu akımın öncülerinden diyebiliriz. Yakışıklı oyuncu yıllar önce temizlik konusunda tembel olduğu ve yıkanmayı sevmediği açıklamasıyla hayranlarını şaşırtmıştı.