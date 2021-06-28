MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dünyaca ünlü model Taylor Hill'e Daniel Fryer'dan romantik evlilik teklifi!

Dünyaca ünlü model Taylor Hill'e Daniel Fryer'dan romantik evlilik teklifi!

28.06.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Taylor Hill, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Daniel Fryer'dan evlilik teklifi aldı. Abartıdan uzak ve doğanın içinde bir mekan seçen Fryer'ın teklifi çok beğenilirken, sosyal medyadan o esnada çekilen fotoğraflarını paylaşan model, "Benim en iyi arkadaşım, ruh eşim, seni her zaman seveceğim" notunu düştü.

Amerikalı ünlü model Taylor Hill, sevgilisi Daniel Fryer'dan aldığı evlilik teklifini, sosyal medya hesabından yüzüğünü paylaşarak duyurdu. Teklif aldığı esnada çekilen fotoğraf karelerini hayranlarının beğenesine sunan Hill'in pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı...

Daniel Fryer'dan Taylor Hill'e büyük sürpriz!

25 yaşındaki ABD'li ünlü manken Taylor Hill' sevgilisi Daniel Fryer'dan büyük sürpriz.
Ünlü model, önceki gün sevgilisi Daniel Fryer'dan evlilik teklifi aldı.
O anları ve yüzüğünü sosyal medya hesaplarından paylaşan model, karelerin altına, "Benim en iyi arkadaşım, ruh eşim, seni her zaman seveceģim" notunu düştü.
Evlilik teklifinin perde arkasına dostları da yer alırken, çiftin sosyal medyada yayınladığı kareler kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Öte yandan 25 yaşındaki modele yakın dostları olan Hailey Baldwin, Lais Ribeiro, Lily Aldridge, Bella Hadid ve Martha Hunt gibi isimler de yorumlar yaptı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Model
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Son röportajı yürek dağladı

Son röportajı yürek dağladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Kocasına üstsüz poz verip sonra da paylaştı

Kocasına üstsüz poz verip sonra da paylaştı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.