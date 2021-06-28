Dünyaca ünlü model Taylor Hill'e Daniel Fryer'dan romantik evlilik teklifi!

Amerikalı ünlü model Taylor Hill, sevgilisi Daniel Fryer'dan aldığı evlilik teklifini, sosyal medya hesabından yüzüğünü paylaşarak duyurdu. Teklif aldığı esnada çekilen fotoğraf karelerini hayranlarının beğenesine sunan Hill'in pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı...
Daniel Fryer'dan Taylor Hill'e büyük sürpriz!
25 yaşındaki ABD'li ünlü manken Taylor Hill' sevgilisi Daniel Fryer'dan büyük sürpriz.
Ünlü model, önceki gün sevgilisi Daniel Fryer'dan evlilik teklifi aldı.
O anları ve yüzüğünü sosyal medya hesaplarından paylaşan model, karelerin altına, "Benim en iyi arkadaşım, ruh eşim, seni her zaman seveceģim" notunu düştü.
Evlilik teklifinin perde arkasına dostları da yer alırken, çiftin sosyal medyada yayınladığı kareler kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Öte yandan 25 yaşındaki modele yakın dostları olan Hailey Baldwin, Lais Ribeiro, Lily Aldridge, Bella Hadid ve Martha Hunt gibi isimler de yorumlar yaptı.
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