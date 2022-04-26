Dünyada Mars deneyimi yaşamak isteyenler Rum Vadisi’ne akın ediyor! Dünyaca ünlü filme ev sahipliği yaptı

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ürdün'ün güneyindeki kızıl kumlarla örtülü Rum Vadisi, dünya üzerinde Mars deneyimi yaşatmasının yanı sıra eşsiz doğal manzarası, tarihi ve kültürel öneminden dolayı her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

DOĞAL FİLM PLATOSU

Ürdün'ün en büyük vadisi olan Rum Vadisi, kumtaşı ve granit kayaların içinde kızıl bir görüntüye sahip.

2011'de UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilen vadi, ev sahipliği yaptığı pek çok uygarlığın da kalıntılarını taşıyor.

Rum Vadisi, doğal platosunda çekilen filmlerle tüm dünyada tanındı.Ridley Scott'ın yönettiği ve başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı "The Martian" (Marslı) adlı filmin Mars ile ilgili bölümleri Rum Vadisi'nde çekildi.

Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde Mark Watney isimli astronotun şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilmesini, hayattaki Watney'in Mars'ta yapayalnız kalması sonrası başından geçenleri anlatan yapım, izleyicilerden büyük övgü aldı.