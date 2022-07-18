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Dünyadaki tüm ülkeleri gezen ilk siyahi kadın: Jessica Nabongo

18.07.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Jessica Nabongo, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı tüm ülkeleri gezen ilk siyahi kadın olarak dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Seyahatlerinden anları sosyal medyadan paylaşan Nabongo, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Uganda asıllı 38 yaşındaki Amerikalı gezgin Jessica Nabongo, dünyadaki tüm ülkeleri gezen ilk siyahi kadın unvanının sahibi oldu. 242 bin sosyal medya takipçisine sahip olan Nabongo,Instagram biyografisine rekorunu da yazmayı ihmal etmedi.

450 KEZ UÇTU

Dünya üzerinde Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 195 ülkenin tamamına gitmeyi başaran Nabongo, toplamda 450 kez uçuştu. Uçak seyahatlerinin sonucunda Nabongo, 1 milyondan fazla mil biriktirdi.
Birleşmiş Milletler’in resmi olarak tanıdığı her ülkeyi ziyaret ederek kırılması güç bir rekora imza atan Nabongo, son seyahetini Şeyseller’e yanındaki 28 kişilik grupla birlikte yaptı.
Dünya turu yapmanın her zaman en büyük hayali olduğunu dile getiren Nabongo, “Tam bir coğrafya aşığıyım. 2017 yılında 35 yaşıma kadar bu hayalimi gerçekleştirmek en büyük planımdı. Ancak dünya turunu doğum günümden sadece 5 ay sonra tamamlayabildim” diye konuştu.
Aslen Detroit doğumlu olan Nabongo, kitabını yazma sebeplerinden biri olarak ise dünyadaki tüm ülkelere ayak basan 400 kadar insan arasında Siyahilerin çok az sayıda olmasını gösterdi.
Dünya genelinde özellikle erkeklerin seyahat deneyimleri üzerinden popüler olan paylaşımların sayısına dikkat çeken Nabongo, "Dünyayı beyaz erkeklerin penceresinden görmeye çok alışkınız. Dünyada farklı insanlar olarak var oluşumuz benzersiz tecrübeler içeriyor. Ama aynı zamanda benim insanlığa olan bakış açımda da büyük farklar var" dedi.
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