Dünyadan tamamen izole! İlk kez görüntülendi: Çizginin ötesine bir adım geçildiğinde dış dünyayla iletişim bitiyor, ÖSYM dışarıya çöp bile çıkartmıyor

ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi kapılarını ilk kez açtı! YKS başta olmak üzere, sınavların tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7/24 emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

