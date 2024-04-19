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  4. Dünyadan tamamen izole! İlk kez görüntülendi: Çizginin ötesine bir adım geçildiğinde dış dünyayla iletişim bitiyor, ÖSYM dışarıya çöp bile çıkartmıyor

Dünyadan tamamen izole! İlk kez görüntülendi: Çizginin ötesine bir adım geçildiğinde dış dünyayla iletişim bitiyor, ÖSYM dışarıya çöp bile çıkartmıyor

19.04.2024 16:40
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8-9 Haziran'daki YKS öncesi 100'ün üzerinde ÖSYM görevlisinin soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için 45 gün dış dünyadan izole yaşayacakları kapalı merkez, ilk kez görüntülendi. Sınava hazırlık sürecinde görevli personelin 45 günlük sınav kampı, kapalı merkeze giriş yaptıkları "kırmızı çizgi" ile başlarken çizginin ötesine bir adım geçildiğinde, sınav tamamlanana kadar dış dünyayla iletişim bitiyor. Merkezdeki çöp bile soru güvenliği için dışarı çıkarılmıyor.

ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi kapılarını ilk kez açtı! YKS başta olmak üzere, sınavların tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7/24 emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ÖSYM'NİN SINAV MERKEZİ GÖRÜNTÜLENDİ

Sınava hazırlık sürecinde görevli personelin 45 günlük sınav kampı, kapalı merkeze giriş yaptıkları "kırmızı çizgi" ile başlıyor.

Bu çizginin ötesine bir adım geçildiğinde, her ne suretle olursa olsun sınav tamamlanana kadar dış dünyayla iletişim kurulamıyor.

Merkezdeki çöp bile soru güvenliği için 45 gün boyunca dışarı çıkarılmıyor.

Bu sürede eksi 18 derecede bekletilen çöpler, sınav tamamlandıktan sonra bertaraf ediliyor.

Kapalı merkezde kullanılan her türlü müsvedde kağıt veya baskı hatası olan soru kitapçıkları da toz haline getiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav
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