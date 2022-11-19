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Dünyanın en büyük ayaklarına sahip! “Ayak fetişi dünyasına giriş yapmaya karar vermem gerekiyordu”

19.11.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Tanya Herbet, Guinness Dünya Rekorları’nda “Yaşayan en büyük ayaklara sahip kadın” olarak rekora imza attı. Ayakkabı bulma konusunda zorluk yaşadığını dile getiren Herbet, ayaklarının fetişistlerin dikkatini çektiğini söylese de fotoğraflarını çekerek para kazanmak istemediğini anlattı. Ailesinin kendisine çocukken özgüven aşıladığını ifade eden Herbet, “Ailem büyürken bana sağlıklı bir özgüven verdi” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Tanya Herbet, Guinness Dünya Rekorları’na girerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dünyanın en büyük ayaklarına sahip olan kadın, ayak fetişi fotoğraf isteklerini sık sık geri çevirdiği söyleyerek, "Ayak fetişi dünyasına giriş yapmaya karar vermem gerekiyordu. Ayaklarımdan para kazanmaya niyeti yok" dedi.

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1.99 boyundaki Amerikalı, dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi'den yalnızca 3 santim kısa. Yapılan ölçümler sonucunda Herbert'in sağ ayağının 33,1 santimetre, sol ayağının ise 32,5 santimetre olduğu tespit edildi. Rekortmenin ayakkabı numarası 51 ila 53 arasında değişiyor.

AYAKKABI BULMAKTA ZORLANIYOR

Houston’da yaşayan büyük ayaklı kadın rekorunun sahibi, çocukluk dönemlerinde de yaşıtlarından her zaman çok daha uzun ve büyük olduğunu söyledi. Anne ve babasının da boyunun uzun olduğunu dile getiren Herbet, “Büyürken her zaman etrafta en uzun olan bendim. Annem 1,95 metre ve babam 1,93 metre olduğu için uzun olmaktan başka seçeneğim yoktu. Ailem büyürken bana çok sağlıklı bir özgüven verdi, bu yüzden uzun boylu olmanın kötü bir şey olduğunu düşünmedim.” dedi.
Çocukken basketbol oynaması için çevresindekilerin kendisini teşvik ettiğini ifade eden Herbet, “Boyum nedeniyle hiçbir zaman zorbalığa uğramadım. Çevremdeki herkes büyük özen gösterdi. Ayakkabı bulmak benim için her zaman zordu. İnternetten en büyük numara ayakkabıları sipariş edip onları genişletmek için tadilat yaptırıyordum. Erkek numara ayakkabı bulmak çok kolay ama kadın ayakkabı bulmak imkansız ya da çok pahalı.” diye konuştu.
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