Dünyanın en büyük ayaklarına sahip! “Ayak fetişi dünyasına giriş yapmaya karar vermem gerekiyordu”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Tanya Herbet, Guinness Dünya Rekorları’na girerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dünyanın en büyük ayaklarına sahip olan kadın, ayak fetişi fotoğraf isteklerini sık sık geri çevirdiği söyleyerek, "Ayak fetişi dünyasına giriş yapmaya karar vermem gerekiyordu. Ayaklarımdan para kazanmaya niyeti yok" dedi. 1.99 boyundaki Amerikalı, dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi'den yalnızca 3 santim kısa. Yapılan ölçümler sonucunda Herbert'in sağ ayağının 33,1 santimetre, sol ayağının ise 32,5 santimetre olduğu tespit edildi. Rekortmenin ayakkabı numarası 51 ila 53 arasında değişiyor.

AYAKKABI BULMAKTA ZORLANIYOR

Houston’da yaşayan büyük ayaklı kadın rekorunun sahibi, çocukluk dönemlerinde de yaşıtlarından her zaman çok daha uzun ve büyük olduğunu söyledi. Anne ve babasının da boyunun uzun olduğunu dile getiren Herbet, “Büyürken her zaman etrafta en uzun olan bendim. Annem 1,95 metre ve babam 1,93 metre olduğu için uzun olmaktan başka seçeneğim yoktu. Ailem büyürken bana çok sağlıklı bir özgüven verdi, bu yüzden uzun boylu olmanın kötü bir şey olduğunu düşünmedim.” dedi.