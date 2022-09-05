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  4. Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğunu iddia eden kadın yine durmadı! Yeni ameliyatı için rotayı Türkiye’ye çevirdi

Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğunu iddia eden kadın yine durmadı! Yeni ameliyatı için rotayı Türkiye’ye çevirdi

05.09.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için 30 kez dolgu maddesi enjekte ettiren kadın daha fazla ameliyat için yeni yerler araştırdığını söyledi. 23 yaşındaki Bulgaristanlı Andrea Ivanova, yeni ameliyatları için Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi.

Çocukluğundan beri farklı görünmek ve Barbie bebeğe benzemek istediğini dile getiren 23 yaşındaki Andrea Ivanova, ergenlik döneminden sonra adeta bir estetik bağımlısına dönüştü. İlk olarak yanaklarına dolgu enjekte ettiren kadın ardından ise çenesini ve çene çizgisinin hatlarını yeniden şekillendirdi. Estetik prosedürlerine dudak dolgusuyla devam eden Ivanova, dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için sayısız kez estetik cerrahinin kapısını çaldı. Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için 30 kez dolgu maddesi enjekte ettiren kadın şimdilerde Türkiye’ye giderek göğüslerini büyütmek istediğini ifade etti.

ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Estetik ameliyatların kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü ifade eden Ivanova, “Tüm müdahalelerimi ve işlerimi yaşadığım şehir olan Sofya’da yaptırdım. Ancak daha fazlası için Türkiye’ye gitmek istiyorum. Çünkü orada çok iyi uzmanlar var” dedi.
2018 yılında gerçek hayattaki Barbie bebeğe dönüşmek için sürecini başlattığını dile getiren Ivanova, daha büyük dudaklara sahip olmak için herhangi bir işlem yaptıramayacağını ifade etti. Doktorların bir sonraki işlem için “ölümcül olabilir” ifadesini kullandığını anlatan Ivanova, büyük dudaklara sahip olmanın getirdiği risklere ve yemek yemek gibi komplikasyonlara rağmen, estetik prosedürlere doyamadığı konusunda ısrar ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Estetik prosedürlerle birlikte değişen dış görüntüsünün dikkat çekici olduğundan bahseden Ivanova, sosyal medyada 20 bin takipçiye ulaşmayı başardı. Sosyal medyadaki hayranlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini anlatan Ivanova, “Her gün dünyanın her yerinden birçok farklı hayranım mesaj gönderiyor. Farklı ülkelerde hatta kıtalarda beni takip ediyorlar. Bu inanılmaz. Her zaman hem olumlu hem de olumsuz yorumlar alıyorum” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
estetik cerrahi
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