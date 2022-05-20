Dünyanın en büyük göğüslerine sahip kadını Annie Hawkins-Tuner’ı gören bir daha bakıyor

Dünya genelinde nadir olarak görülen gigantamati hastalığı nedeniyle göğüslerinin çocukluk döneminde büyümeye başladığını dile getiren Turner, 9 yalındayken sütyen takmaya başladığını söyledi.

BİR GÖREN BİR DAHA BAKIYOR

Yaşı ilerledikçe göğüslerinin büyüdüğünü ifade eden Turner, 102 göğüs ölçüleriyle, Guinness rekorlar kitabında en büyük doğal göğüslü kadın olarak yer alıyor.

Omuz ve sırt ağrıları çektiğini anlatan Turner, insanların kendisini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını da itiraf etti.