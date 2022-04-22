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Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Değişimiyle olay yarattı, görenler şimdi tanıyamıyor

22.04.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011 yılında evlenen Rus bir çiftin sosyal medyadan paylaştıkları düğün fotoğrafları dünya manşetlerinde geniş yankı uyandırmıştı. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan fotoğraf karesi uzun bir süre capslerde espri konusu olmuştu. ‘Dünyanın en çirkin gelini’ olarak isimlendirilen fotoğraf karesindeki kadının yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı.

Düğün fotoğraflarını sosyal medya hesapların paylaşan bir çift uzun süre sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. İsmi açıklanmayan gelin ve damat sosyal medya kullanıcılarının dalga konusu halinde geldi.

ELEŞTİRİLERE İNAT PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİLER

Çiftin uyumsuzluğu üzerine yorum yapan kullanıcılar gelinin fazla kilolu; damadın ise zayıf olmasını eleştirdi. İkilinin birbirleri için uygun olmadığını ve kısa sürede ayrılacaklarını dile getirenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktu.
Düğün fotoğraflarındaki mutluluğu sosyal medyada paylaştıktan sonra bir anda olumsuz eleştirilerin odağı kadına gelen genç kadın 11 yıl içinde inanılmaz bir dönüşüme imza attı.
Dış görünüşe önem vermediklerini ifade eden çift, güzellik standartlarının belirli bir kalıp içinde sıkışmaması gerektiğini söyledi.
Rus bir muhabirin çifti sosyal medyada viral olmasından yıllar sonra yeniden keşfetmesi onları yeniden gündeme getirdi.

DEĞİŞİMİ ŞOKE ETTİ

DEĞİŞİMİ ŞOKE ETTİ
Zaman içinde gelinin dış görünüşünde yaşanan değişimler herkesi şaşırttı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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