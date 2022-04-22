Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Değişimiyle olay yarattı, görenler şimdi tanıyamıyor

Düğün fotoğraflarını sosyal medya hesapların paylaşan bir çift uzun süre sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. İsmi açıklanmayan gelin ve damat sosyal medya kullanıcılarının dalga konusu halinde geldi.

Çiftin uyumsuzluğu üzerine yorum yapan kullanıcılar gelinin fazla kilolu; damadın ise zayıf olmasını eleştirdi. İkilinin birbirleri için uygun olmadığını ve kısa sürede ayrılacaklarını dile getirenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktu.