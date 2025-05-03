Dünyanın en ölümcül 10 hayvanı açıklandı! Bazılarını her gün görüyoruz! Listeyi görünce çok şaşıracaksınız!

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 70 köpekbalığı saldırısı ve 40 ayı saldırısı rapor ediliyor; ancak bu yırtıcılar insanlara en çok zarar veren ilk 10 hayvan arasında bile yer almıyor.

BBC Science Focus ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, insan ölümlerine en çok sebep olan hayvanlar aslında vahşi doğadaki en küçük canlılar arasında yer alıyor. Sadece 2,5 miligram ağırlığındaki minik bir böcek, her yıl en fazla sayıda insanı ölümcül hastalıklara bulaştırarak öldürüyor.

Benzer şekilde, muhtemelen hiç duymadığınız kan emici bir böceğin dayanılmaz ısırığı her yıl 10.000 kişinin hayatına son veriyor. Ancak en şaşırtıcı olanı, her yıl yaklaşık 400.000 kişinin ölümünden sorumlu olan, insanlar için en büyük tehdidi oluşturan memeli türüdür. Su aygırları, yılanlar ve aslanlar en tehlikeli hayvanlar arasında yer alıyor ancak insanlık için en ölümcül yırtıcılardan bazıları çok daha şaşırtıcı olabiliyor.