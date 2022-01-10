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  4. “Dünyanın en saçma binası” yazıldığında ortaya bu bina çıkıyordu! Yıkım çalışmaları başladı

“Dünyanın en saçma binası” yazıldığında ortaya bu bina çıkıyordu! Yıkım çalışmaları başladı

10.01.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google’da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı İl Özel İdare binasının yıkımına başlandı.

İlk etaptaki içindeki demir profillerin söküldüğü binada çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yıkımın belediyeye ek bir maliyet getirmeyeceğini belirterek, "Yapmış olduğumuz ihale sonucunda burayı yıkan firma, hem binayı yıkacak hem de belediye bütçemize 6 milyon 600 bin liralık bir katkı sağlayacak" dedi.

ÜNÜ DÜNYA SINIRLARINA ULAŞTI

Trabzon Caddesi'nde 1994 yılında yapılan Kahramanmaraş İl Özel İdare binası, gerek mimari yapısı, renkleriyle kentin simgesi haline geldi.
Şehrin birçok noktasından görülmesi nedeniyle insanların merkezdeki bir adresi tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' olarak adlandırdıkları binanın ünü Türkiye'yi de aştı.
İnternet arama motoru Google'a 'Dünyanın en saçma binası' yazılıp, görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıktı. 2019 yılında binanın yıkılmasına karar verildi.

BİNANIN HURDALARI FİRMAYA AİT

BİNANIN HURDALARI FİRMAYA AİT
Kasım ayında düzenlenen ihaleyi 6 milyon 600 bin lira teklifle kazanan müteahhit firma, binanın yıkımına başladı.
Şartnameye göre 4 ayda planlanan yıkım için belediyenin kasasından tek kuruş çıkmayacak. İhaleye göre binadan çıkacak tüm çelik, demir gibi geri dönüşümü mümkün hurdalar müteahhit firmanın olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
sizin yalanınıza tüküreyim yıkımın belediyeye hiç bir ek maliyeti yokmuş hadi oradan çocuk mu kandırıyorsunuz yıkan şirket babanın hayrına mi iş yapıyor peki hadi buna inandık eee yapılırken babandan kalan mirasın parasıyla mı yaptın yazık günah be kardeşim milli servet milli, milletin parası bu yandaş müteahhitlerinize tabiki dolaylı olarak kendinize de menfaat sağlamak için plansız programsız yapar milletin parasını harcarsınız parayı kaptıktan sonra hiç bir maliyeti yok diyerek millete hikaye anlatırsınız yazık günah insanlar yokluk içinde vicdan günah yok mu sizde Allah'tan korkun

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