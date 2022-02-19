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Dünyanın en seksi hakemi olarak kabul ediliyor! Paylaşımları sosyal medyada olay oldu

19.02.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en seksi hakemi olarak adlandırılan Karolina Bojar, düdüğüne kısa bir ara vererek dünya turuna çıktı. Sosyal medya hesabından tatilinden kareleri paylaşan Bojar’ın gönderileri kısa sürede gündem yarattı. Polonyalı hakem, Karayipler ve Miami gibi tatil yerlerinden bikinili pozlarını paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazandı.

Sosyal medya hesabında yaklaşık 150 bin takipçisi bulunan 24 yaşındaki Polonyalı hakem, kısa bür süreliğine kariyerine ara verdiğini duyurdu. Yeşil sahalardan uzak kalacağını açıklayan Bojar, dünya çapında dev bir tatile çıktı. Tatilini takipçileriyle paylaşan Bojar’ın gönderileri beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"KENDİMLE HESAPLAŞTIM"

Polonyalı hakem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kariyerine bir süreliğine mola verdiğini duyurdu.
Soyunma odasından hakem üniforması içinde paylaştığı gönderisine “2021 yılının sonunda kendimle hesaplaştım. Son iki ay benim için yoğun ve verimli bir dönem oldu. 2021 yılında olanlar beklentilerimi aştı. Profesyonel olarak kendimi tatmin olmuş hissediyorum. Arzu edilen hedefe doğru ilerliyorum” notunu ekledi.
Kadın futbol liginde ve uluslararası arenada önemli maçlara hakemlik yaptığını dile getiren Bojar, “Önemli sporculardan oluşan bir sektörün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Maçlara ve antremanlara her zaman üst seviyede hazırlandım.Şimdi uzun zamandır beklenen, rüya gibi ve hak edilmiş rahatlama zamanı.” dedi.

SOSYAL MEDYADAN İLGİ TOPLADI

SOSYAL MEDYADAN İLGİ TOPLADI
Bojar, sahadaki görüntüleri ve sosyal medyadaki cesur fotoğrafları için büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu.
Sosyal medya büyük bir ilgiyle karşılaştığında şaşkınlık yaşadığını ifade eden Bojar, hakem olarak bir karar verdiğinde oyuncuların ona itiraz etmediğini ve onları sakinleştirme de dış görüntüsünün yardımcı olduğunu itiraf etmişti.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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