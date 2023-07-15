Dünyanın en şişman kadınlarından biriydi! Odasından vinçle taşınmak zorunda kalmıştı... Son hali inanılmaz

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 47 yaşındaki Catrina Raiford isimli bir kadın geçmişte dünyanın en şişman kadınlarından biri olarak yeni görüntüsüyle görenleri şaşkına çevirmeyi başarıyor. En yüksek kilosu olan 268’e ulaştığında hastaneye gitmek için evinin yanındaki duvarın yıkılması gerektiğini ve kendisini bir vinçla hastaneye taşıdıklarını söyleyen Raiford, “Bu çok utanç vericiydi. Beni hastaneye götürmek için bir vinç, buldozer ve kamyon geldi. Hayatımda daha önce hiç bu kadar utanmamıştım” dedi.