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  4. Dünyanın en şişman kadınlarından biriydi! Odasından vinçle taşınmak zorunda kalmıştı... Son hali inanılmaz

Dünyanın en şişman kadınlarından biriydi! Odasından vinçle taşınmak zorunda kalmıştı... Son hali inanılmaz

15.07.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 47 yaşındaki Catrina Raiford isimli bir kadın 268 kilogram ağırlığı ile dünyanın en şişman kadınlarından biri olarak kabul ediliyordu. Yürüyemeyen ve hayatını yatağa bağımlı bir şekilde sürdüren Raiford, spor, diyet ve mide küçültme ameliyatıyla tam 160 kilo vererek bambaşka bir kişiye dönüştü.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 47 yaşındaki Catrina Raiford isimli bir kadın geçmişte dünyanın en şişman kadınlarından biri olarak yeni görüntüsüyle görenleri şaşkına çevirmeyi başarıyor. En yüksek kilosu olan 268’e ulaştığında hastaneye gitmek için evinin yanındaki duvarın yıkılması gerektiğini ve kendisini bir vinçla hastaneye taşıdıklarını söyleyen Raiford, “Bu çok utanç vericiydi. Beni hastaneye götürmek için bir vinç, buldozer ve kamyon geldi. Hayatımda daha önce hiç bu kadar utanmamıştım” dedi.

Ellerini yıkamak için bile yataktan kalkamadığını dile getiren Raiford, “Değişime ihtiyacım olduğunu fark ettim. Mide küçültme ameliyatı olabilmem için önce bir miktar kilo vermem gerekiyordu. Bir beslenme uzmanıyla diyet ve egzersiz programı uyguladım” diye konuştu.

2005 yılında mide küçültme ameliyatı olan Raiford kilo verme sürecinin devam etmesiyle kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyerek, “Yeniden doğduğumu hissettim. Daha rahat nefes alıp hareket edebiliyordum. Özgürleştirici bir durumdu” ifadelerini kullandı.

Kilolu olduğu dönemlerde kendi fotoğraflarını paylaşmaktan çekindiğini dile getiren Raiford, “Şimdi doğru kişiyi bulmak için hazırım. Kaybettim onca yılı telafi etmek istiyorum. Gerçek aşkı arıyorum. Hikayemle sadece tekrar normal olmak ve diğer insanlara ilham olmak istiyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
obezite Amerika

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