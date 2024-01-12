Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Yarasa dışkısında yeni virüs keşfedildi! "'Neredeyse' Kovid kadar etkili, hiç görülmemiş bir virüs!"

"NEREDEYSE KOVİD KADAR ETKİLİ, CİDDİ BİR POTANSİYEL"

Laboratuvar analizinin ardından bilim adamlarının, virüsün hem Kovid'in bilimsel adı olan SARS-CoV2'nin hem de kendisi de Kovid ile yüzde 96 genetik uyum sağlayan RATG13 adlı başka bir patojenin yakın akrabası olduğunu söyledi.