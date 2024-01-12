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    4. Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Yarasa dışkısında yeni virüs keşfedildi! "'Neredeyse' Kovid kadar etkili, hiç görülmemiş bir virüs!"

    Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Yarasa dışkısında yeni virüs keşfedildi! "'Neredeyse' Kovid kadar etkili, hiç görülmemiş bir virüs!"

    12.01.2024 11:53 | Son Güncelleme:
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    ABD'de New York merkezli EcoHealth Alliance'ın başkanı Dr. Peter Daszak, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düzenlediği bir etkinlikte yarasalarda yeni bir virüsün keşfedildiğini ifade etti. Yeni virüsün insanlar üzerinde Kovid kadar etkili bir potansiyele sahip olduğu belirtilirken dünya bu açıklama sonrası ayağa kalktı. Yeni keşfedilen bu virüsün ortaya çıkmasının an meselesi olduğu belirtilirken, virüsün ilk bulaşabileceği kişiler açıklandı!

    DailyMail'de yer alan habere göre, Tayland'da bir mağaradaki yarasaların dışkılarında yeni bir virüs keşfedildi. DSÖ'nün gelecekteki pandemilere karşı düzenlediği bir etkinlikte EcoHealth Alliance isimli bir araştırma şirketinin başkanı Dr. Peter Daszak'ın açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düştü.

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    Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: Yarasa dışkısında yeni virüs keşfedildi! "'Neredeyse' Kovid kadar etkili, hiç görülmemiş bir virüs!"

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    ABD hükümetinin milyonlarca dolarlık bağışıyla Tayland ve Asya'nın diğer bölgelerinde faaliyet göstermeye devam eden şirketin başkanı Dr. Daszak DSÖ'nün etkinliğinde, Güneydoğu Asya'yı tehdit eden hayvan virüslerini taramaya yönelik çalışmalarını anlattı.

    ABD Başkanı'nın eski baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci'nin arkadaşı Dr. Daszak, ekibinin hâlihazırda oldukça bir yarasa virüsü bulduğunu açıkladı.

    Adı açıklanmayan virüs, Tayland'daki yarasa dışkısı gübresini ürünlerine gübre olarak kullanan çiftçilerin uğrak yeri olan bir mağarada bulundu.

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    Laboratuvar analizinin ardından bilim adamlarının, virüsün hem Kovid'in bilimsel adı olan SARS-CoV2'nin hem de kendisi de Kovid ile yüzde 96 genetik uyum sağlayan RATG13 adlı başka bir patojenin yakın akrabası olduğunu söyledi.

    Uzman isim, "Burada yarasalarda bir virüs var, şu anda yarasa dışkısına yüksek oranda maruz kalan insanların kullandığı bir mağarada" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    virüs Tayland dsö kovid-19
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