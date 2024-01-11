Dünyayı dolaşmak için yaşlı adamlar para topluyor! 'Şeker bebek' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu... "Şu ana kadar 500 bin dolar kazandım"

27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Palmar Kelly, yaşlı sevgilileri sayesinde Las Vegas'tan Paris'e kadar dünyanın pek çok şehrine gittiğini söyledi. Florida'da yaşayan Kelly, dünyayı dolaşırken birinci sınıf biletlerle seyahat ettiğini, lüks konaklamalar yaptığını ve lüks restoranlarda yemek yediğini dile getirdi.
South West News Service'e yaptığı açıklamasında yaptığı işten utanmadığını dile getirerek, "Eğer yapmak istediğiniz buysa, utanmayın. Bunun muhteşem olduğunu düşünüyorum"dedi.
2014 yılında üniversiteye başlamasıyla maddi sıkıntılar yaşamaya başladığını söyleyen Kelly, 'şeker bebek' işine girdiğini belirtti.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla fenomene dönüşen isim son olarak 57 yaşındaki bir adamla Bahamalar'a gemi yolculuğuna çıktığını anlattı. Gemideki bir suitte kaldığını belirten Kelly, "Eğlenceli küçük bir yolculuktu. Gemideki tüm eğlencelere katıldım" diye konuştu.