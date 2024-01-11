Dünyayı dolaşmak için yaşlı adamlar para topluyor! 'Şeker bebek' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu... "Şu ana kadar 500 bin dolar kazandım"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla fenomene dönüşen isim son olarak 57 yaşındaki bir adamla Bahamalar'a gemi yolculuğuna çıktığını anlattı. Gemideki bir suitte kaldığını belirten Kelly, "Eğlenceli küçük bir yolculuktu. Gemideki tüm eğlencelere katıldım" diye konuştu.