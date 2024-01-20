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  4. Duy Beni'nin güzeli Rabia Soytürk kar pozlarıyla olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Duy Beni'nin güzeli Rabia Soytürk kar pozlarıyla olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 11:00 | Son Güncelleme:
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Duy Beni dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Rabia Soytürk son olarak Veda Mektubu dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü isim bu defa kar pozlarıyla olay oldu. Soytürk'ün pozlarına beğeni yağdı.

Gülperi, Benim Adım Melek, Duy Beni ve Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Rabia Soytürk sosyal medyadaki pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

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KAR ÜZERİNDE POZ VERDİ

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa Erciyes pozlarıyla gündem oldu.
Kar üzerinde pozlar veren Soytürk'ün gül emojisi ile paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Genç oyuncuya; 'Yaz kış ayrı güzel', 'Her hali olay', 'Bu güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.
Rabia Soytürk 26 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu.
Sağlık Koleji hemşirelik bölümü mezunu olduğu bilinen Soytürk daha sonra, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
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