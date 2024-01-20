Duy Beni'nin güzeli Rabia Soytürk kar pozlarıyla olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Gülperi, Benim Adım Melek, Duy Beni ve Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Rabia Soytürk sosyal medyadaki pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.





KAR ÜZERİNDE POZ VERDİ

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa Erciyes pozlarıyla gündem oldu.

Kar üzerinde pozlar veren Soytürk'ün gül emojisi ile paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Genç oyuncuya; 'Yaz kış ayrı güzel', 'Her hali olay', 'Bu güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

Rabia Soytürk 26 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu.