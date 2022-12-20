Ebru Polat itiraf istedi! Gelen mesaja "Bu ne azgınlık" diyerek kızdı

Polat "Kız arkadaşımın annesiyle birlikte oldum" itirafına ise ateş püskürdü. Ebru Polat açıklamasında "Bir anne kızının sevgilisiyle nasıl olur, bu ne azgınlıktır! Çocuğuna nasıl böyle bir adilik yapar anne" diyerek isyan etti.