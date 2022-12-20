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Ebru Polat itiraf istedi! Gelen mesaja "Bu ne azgınlık" diyerek kızdı

20.12.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Polat hem takipçilerinden itiraf istedi hem de gelen bazı itirafları beğenmedi. +18 itiraf mesajlarının yağdığı Polat bir şoke eden mesaja da "Bu ne azgınlık" diyerek kızdı. İşte Ebru Polat'ı şoke eden mesajlardan bazıları...

Şarkıcı Ebru Polat yine paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sık sık takipçileriyle soru-cevap yapan Polat yine kendisini takip edenlerden itiraflar istedi.

Sosyal medyada zaman zaman takipçilerinden gelen itirafları paylaşan Ebru Polat anneannesine aşık olduğunu söyleyen birinin itirafı sonrası psikolojisinin bozulduğunu söylemiş ve artık gelen mesajları paylaşmayacağını açıklamıştı.

Ancak şarkıcı dayanamadı ve yine şoke eden mesajları yayınladı.

İTİRAF YAĞDI: SEKS MESAJIYLA...

Polat önce karısının arkadaşıyla birlikte olduğunu söyleyen takipçisinin mesajını sıradan buldu.

Ardından ise başka bir takipçiye kızdı.

Polat "Kız arkadaşımın annesiyle birlikte oldum" itirafına ise ateş püskürdü. Ebru Polat açıklamasında "Bir anne kızının sevgilisiyle nasıl olur, bu ne azgınlıktır!  Çocuğuna nasıl böyle bir adilik yapar anne" diyerek isyan etti.

Başka bir kişi ise bir kadının idrarını içmek istediğini itraf etti. Şarkıcı bunu da sapkınlık olarak değerlendirdi.

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Ebru Polat sosyal medya ele istedi

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