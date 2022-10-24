Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan dayak yediği iddiası! Görgü tanığından olay sözler

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan araç içinde şiddet gördüğü iddiası gündeme bomba gibi düşünce Şallı haberleri kesin bir dille yalanladı. Ancak olayla ilgili detaylar ve iddialar gündemden düşmedi. Ebru Şallı'yı araçtan kurtararak olay yerine polis çağıran görgü tanığı 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Şallı'nın olay sırasında şoka girdiğini söyleyen görgü tanığı detaylı şekilde anlattı. "8 Ekim saat 14.30 sularında Emirgan'dan Beşiktaş'a doğru giderken tam bu kahvaltı yapılan mekanlar sebebiyle oluşan trafikte sıkışmış halde ilerlerken bir anda çığlık sesi duyduk" diyen görgü tanığı şunları söyledi:

"BELKİ BASKI ALTINDA AÇIKLAMA YAPAMIYOR"

"Önce çocuk düştü sandık ve tepki vermedik. Daha sonrasında çığlık gittikçe arttı. Artık dayanamadık. 'Ne oluyor' diye arkamızı döndüğümüzde arkadaki araçta bir kadının inmeye çalıştığını, adamın ise zorla kapıyı kapattığını ve kadının üstüne abanarak hem bir yandan eliyle direksiyonu kontrol ettiğini, bir yandan da kadını kapının ucuna kadar sıkıştıracak şekilde ittiğini gördük

Daha sonra bu duruma dayanamayan halam araçtan indi. O sırada babam da 'Bu trafikte hiçbir şekilde bir şey yapamaz, korkmayın' dedi. Hem sözlü bir şiddet vardı hem de bir şekilde darp ediyordu. Araçtan indik. Halam camları yumruklamaya başladı. Sanırım içeriden çocuk kilidi yapılmıştı, bir şekilde araçtan inemedi Ebru Şallı. Babam da dayanamadı. Müdahale etmek için arabayı önüne kırdı. Babam müdahale edince 'Ona da bir şey olur mu' diye korktuk. Etraftan da kimse yardım etmiyordu bu arada. Sonra aracı durdurup 'Hanımefendi sakin olun, biz aramızda tartışıyoruz ben onu indireceğim' dedi. Sonra araçtan inerek kendisi kapıyı açtı eşine."

GÖĞSÜNE DARBE ALDIĞINI SÖYLEDİ Görgü tanığı ünlü modeli araçtan çıkardıklarını anlatarak "Sakinleşsin diye kendi aracımıza aldık. İlk başta 'bir taksi çağırıp evime gideyim' dedi. Kötü bir durumdaydı. Araca getirip 'iyi misiniz, bir yeriniz acıyor mu? Size su getirelim mi?' dediğimizde bize göğsüne darbe aldığını, göğsünün acıdığını söyledi" dedi.

Canlı yayında konuşan kişi "Otopark görevlileri yoldan geçen bir ambulansı çevirmişlerdi. Gelen ambulansın içine devrettik Ebru Şallı'yı. Tabii biz farkında değiliz bu kişinin Ebru Şallı olduğunun. Biz sadece 'bir kadın şiddet görüyor, ona yardım ediyoruz' düşüncesiyle yada 'kaçırılıyor, buna engel olmalıyız' düşüncesiyle aracımıza aldık..." diyerek şunları söyledi: