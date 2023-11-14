Ebru Şallı’nın oğlu büyüdü, koca delikanlı oldu! Beren Tan'ın son haline yorum yağdı

Ebru Şallı, eski eşi Harun Tan’la evliliğinden olan oğlu Beren ile verdiği pozu Instagram’da paylaştı. 19 yaşındaki Beren Tan yakışıklışığıyla dikkat çekti.

Ebru Şallı’nın oğlu ile pozu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şallı ve oğlu Beren'in pozuna sosyal medyada; 'Abla kardeş gibisiniz', 'Allah bağışlasın çok yakışıklı', 'Allah nazardan saklasın ikinizi de', 'Oğlunuzun yakışıklılığı halis mi?', 'Mankenlere taş çıkarır' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü mankenin "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen diğer oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya henüz 10 yaşındayken yenik düşmüş, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti.

'Ponçiğim' diye sevdiği oğlunun acısı ile sarsılan Ebru Şallı ona olan özlemini her fırsatta dile getiriyor.

