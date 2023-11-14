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Ebru Şallı’nın oğlu büyüdü, koca delikanlı oldu! Beren Tan'ın son haline yorum yağdı

14.11.2023 12:57 | Son Güncelleme:
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Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan, büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu. Sosyal medya hesabından oğlu Beren ile pozunu paylaşan Şallı'nın bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü mankenin oğlu yakışıklılığıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Ebru Şallı, eski eşi Harun Tan’la evliliğinden olan oğlu Beren ile verdiği pozu Instagram’da paylaştı. 19 yaşındaki Beren Tan yakışıklışığıyla dikkat çekti.
Ebru Şallı’nın oğlu ile pozu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ebru Şallı 2

Şallı ve oğlu Beren'in pozuna sosyal medyada; 'Abla kardeş gibisiniz', 'Allah bağışlasın çok yakışıklı', 'Allah nazardan saklasın ikinizi de', 'Oğlunuzun yakışıklılığı halis mi?', 'Mankenlere taş çıkarır' gibi yorumlar yapıldı.

Ebru Şallı oğlu

Ünlü mankenin "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen diğer oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya henüz 10 yaşındayken yenik düşmüş, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti.

Ebru Şallı pars

'Ponçiğim' diye sevdiği oğlunun acısı ile sarsılan Ebru Şallı ona olan özlemini her fırsatta dile getiriyor.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
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Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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Ebru Şallı Manken yaşında
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