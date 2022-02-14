Ece Erken isyan etti! "Neye yanayım? Borcu olanlar borcu vardı diye geziyor"

Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Yaklaşık üç hafta önce eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken sosyal medyadan isyan etti. "Neye yanayım" diyerek sözlerine başlayan Ece Erken konuşmasının devamında "Gece seni kimse düşünmese de sen herkesi düşünmüştün" dedi.

Ece Erken konuşmasının devamında ise "Senin yanında birine bunlar yapılabilir miydi? Neye yanayım yine sessiz kalan ekmek verdiğin Cundalı personeline mi? Sen kan kaybederken dakikalarca ambulans beklenmesine mi?" diyerek sitem etti.

"KARDEŞ DEDİKLERİN KALLEŞ ÇIKTI"

Erken eşinin vurulduğu mekanın ertesi gün açılmasını da unutmadı. "Sen olsan 40'ını beklerdin hatta kapardın mekanı" dedi.

Ece Erken cenaze zamanıyla ilgili ise "Kardeşim diye her saniye seni arayanlar senden bir şeyler isteyenler senden alıp götürenler yoktu cenazende, borcu olanlar borcu vardı diye geziyor etrafta. Mesela Bülent Abim dediğin, kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkım" diyerek sitem etti.

İşte Ece Erken'in tüm paylaşımları...