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  4. Ece Erken isyan etti! "Neye yanayım? Borcu olanlar borcu vardı diye geziyor"

Ece Erken isyan etti! "Neye yanayım? Borcu olanlar borcu vardı diye geziyor"

14.02.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Zor günler geçiren Ece Erken isyan etti. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilgili paylaşım yapan Erken "Borcu olanlar borcu vardı diye geziyor" dedi.

Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Yaklaşık üç hafta önce eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken sosyal medyadan isyan etti. "Neye yanayım" diyerek sözlerine başlayan Ece Erken konuşmasının devamında "Gece seni kimse düşünmese de sen herkesi düşünmüştün" dedi.

Ece Erken konuşmasının devamında ise "Senin yanında birine bunlar yapılabilir miydi? Neye yanayım yine sessiz kalan ekmek verdiğin Cundalı personeline mi? Sen kan kaybederken dakikalarca ambulans beklenmesine mi?" diyerek sitem etti.

"KARDEŞ DEDİKLERİN KALLEŞ ÇIKTI"

Erken eşinin vurulduğu mekanın ertesi gün açılmasını da unutmadı. "Sen olsan 40'ını beklerdin hatta kapardın mekanı" dedi.

Ece Erken cenaze zamanıyla ilgili ise "Kardeşim diye her saniye seni arayanlar senden bir şeyler isteyenler senden alıp götürenler yoktu cenazende, borcu olanlar borcu vardı diye geziyor etrafta. Mesela Bülent Abim dediğin, kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkım" diyerek sitem etti.

İşte Ece Erken'in tüm paylaşımları...

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Ece Erken
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